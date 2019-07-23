青棒、次青少棒 桃園2校八月打世界賽

2019-07-23

鄭文燦各頒120萬培訓金

〔記者李容萍／中壢報導〕桃園學校棒球代表隊於今年各項亞太區賽事榮獲佳績，由平鎮高中、新明國中組成的代表隊，分別勇奪「美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽」、「世界少棒聯盟（ＬＬＢ）亞太區次青少棒錦標賽」亞太區代表權，將於八月二日、十二日前往美國進行世界賽；市長鄭文燦昨晚各頒發一二○萬元培訓金，期待桃園的三級棒球發展更加卓越，並預祝參加的球隊都能再創佳績，繼續為桃園爭光，再度把世界冠軍帶回台灣。

平鎮高中爭取二連霸

由平鎮高中組成的台灣青棒代表隊，於六月卅日前往日本宮崎參加「美國小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽」，以對戰日本四比一、對戰韓國六比二，兩戰全勝的成績，擊敗韓國隊及地主日本隊，勇奪亞太區代表權，將於八月二日前往美國德州進行世界賽，爭取二連霸。

新明國中爭取七連霸

新明國中代表隊參加「世界少棒聯盟亞太區次青少棒錦標賽」，於六月廿九日前往中國山東，以對戰香港廿二比○、對戰菲律賓十比○、對戰中國十五比○、對戰塞班島十比○，及四強賽再度以十比○擊敗塞班島隊、冠軍賽七比二勝菲律賓，六戰全勝的戰績，勇奪亞太區代表權，將於八月十二日前往美國密西根州進行世界賽。台灣已完成ＬＬＢ次青少棒亞太區十連霸，世界賽連續六年奪冠，今年將爭取世界冠軍七連霸殊榮。

而由仁善國小組成的中華少棒代表隊，於六月廿日前往韓國首爾華城參加世界少棒聯盟亞太區少棒錦標賽，表現也是可圈可點，可惜在冠軍戰以二比七敗給南韓隊，獲得亞軍，昨晚獲頒六萬五千元獎勵金。

另外，第五屆世界盃少棒錦標賽將於七月廿六日在台南開打，由桃園市中平國小組訓的台灣代表隊，已於廿日提前出發前往台南移地訓練，開幕首戰將遇上棒球強國古巴，將是一場精采可期的強強對決。

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