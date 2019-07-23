竹縣桿線地下化 3鄉市年底前完工

2019-07-23

〔記者廖雪茹／竹縣報導〕台電為強化配電線路防災韌性，穩定供電品質，投入約二億八千四百萬元，在新竹縣竹北、湖口、新豐和橫山等四鄉鎮市施作桿線地下化工程，年底前將陸續完工。

台電新竹區營業處表示，這些工程以主要幹道為優先，完工後可避免配電線路遭受強風、鹽害或鼠害 。

其中新豐鄉康樂路（德昌街到台一線新興路）與橫山鄉中山路一段已完工。

竹北、新豐、湖口 主幹道陸續施工

竹北市中正西路（一一八號縣道）桿線地下化工程第二期，從一○七三巷到環北路，最近動工，將避開學校上下學時間施工。

竹北市嘉興路桿線地下化工程，分兩段施工，光明六路以北路段預計八月底完成，光明六路以南路段預計十月底完成。

新豐鄉康樂路、上坑村坑子口（松柏林路部分路段到台一線新興路）與湖口鄉中山路二段到後湖子一四一之一號（一一七號縣道），預計年底前完工。

台電表示，由於電桿附掛其他纜線或路燈，管路預埋後，須協調電信公司、有線電視業者和地方政府配合，才能夠拆除電桿。

至於竹北市長青路二段，日前發生電信公司電纜線垂落路面，一名大學生騎機車行經時不慎勾到摔車死亡。台電表示，長青路雖位於濱海而有強風危害，但非屬主幹道，因此未納入這次工程範圍內。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法