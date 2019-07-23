苗栗逾6成私幼 簽約加入準公幼

2019-07-23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣符合加入準公共幼兒園有八十八家私立幼兒園，目前已加入五十八園，簽約率達六十六％，桃竹苗排名第一，全國第六。苗栗縣政府昨舉行準公共幼兒園實體標章頒發儀式，縣長徐耀昌表示，就讀加入準公共幼兒園所，家長僅須負擔四千五百元，其餘費用由政府補助。教育處長徐永鴻指出，今年可提供六千一百八十四個就讀名額，明年將增至八千人。

徐永鴻指出，為減輕年輕家長育兒負擔，苗栗縣政府配合中央政策自一○七學年度起與符合一定條件之私立幼兒園合作，私立幼兒園與政府簽訂合作契約後成為「準公共幼兒園」，一○八學年度準公共幼兒園從五月二十日起至七月三十一日開放申請，縣內幼兒園符合加入標準之園所共計八十八園，目前有五十八園加入，簽約率達六十六％，參加園所數更較一○七年學年度成長三倍以上，提供家長六千一百八十四個就讀名額。

徐永鴻表示，苗縣府致力推動準公共幼兒園機制，家中幼兒就讀準公共幼兒園的家長，每人每月繳費不超過四千五百元，第三胎子女每月不超過三千五百元，低收入、中低收入戶家庭子女則免繳費用。

徐耀昌指出，每個孩子都是苗栗縣的寶貝，感謝所有參與準公共幼兒園之園所，為苗栗縣的孩子提供更優質、平價的托育環境，讓所有孩子都不會輸在起跑點。苗栗縣準公共幼兒園名單可上網（http://www.kid.mlc.edu.tw/） 查詢。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法