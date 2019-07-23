獵犬疑擾石虎棲地 苗縣擬劃禁區

2019-07-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣近日六天內就傳出三起保育類珍稀動物石虎遭「路殺」悲劇，苗栗縣政府調閱棲地監視器畫面，發現附近常有民眾飼養獵犬出沒，疑似因此侵擾石虎棲地，造成牠們受驚嚇跑到路面而遭車輛撞死，苗縣府擬於特定區公告為禁止犬獵行為，保育人士也呼籲社會重視流浪狗管制問題，避免憾事一再重演。

一四○縣道卓蘭往三義路段，被評為野生動物路殺熱區，七月十一、十五、十六日接連發生三起石虎遭路殺案件，包括一隻成年母石虎及兩隻幼年石虎，保育團體不排除是母石虎外出覓食遭撞死，兩隻小石虎接連外出找媽媽也斷魂輪下，令人十分不忍。

監測發現成群出沒 疑驚嚇石虎

近期苗縣府農業處也邀集相關單位至一四○縣道會勘，並調閱生態監測相機，發現該區域常有成群犬隻出沒，頸部皆掛有項圈，疑為民眾飼養訓練、用以捕獵野生動物的獵犬，嚴重侵害石虎棲地。

農業處研擬公告禁止犬獵行為

苗縣府農業處自然生態保育科長張葦表示，因該地區鄰近大安溪流域，河床多野生動物，疑似有飼主於此訓練犬隻捕獵，卻也使得原本住在該處的石虎飽受驚嚇，甚至因而衝出棲地跑到馬路上，間接造成路殺悲劇，目前已研擬依野生動物保育法，在附近區域公告禁止犬獵行為。

此外，一四○縣道的植栽緊貼馬路，阻礙石虎進出棲地路線，導致其穿越時無法先注意到來往車輛，苗縣府也將針對周遭植栽進行整理。

保育人士「貓境地圖王小明」認為，犬隻攻擊野生動物、甚至追襲咬死石虎案例層出不窮，流浪狗零安樂死加上民眾餵養，導致流浪狗大量繁衍，嚴重威脅珍稀保育動物的生存空間，呼籲社會及政府應正視犬隻造成的威脅。

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