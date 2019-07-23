推危老重建 竹市擬放寬建蔽率

2019-07-23

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市政府為推動都市危險及老舊建築物加速重建，將朝放寬重建高度、建蔽與小基地危老重建容積移轉、免強制退縮進行調整，讓老舊街區內臨狹小巷弄，蓋不高、蓋不多的危老住宅加速整合，提高重建意願。

高度和退縮規定也將放寬

市府表示，新竹市老舊建築物有結構安全及救災困難等公安問題，但常碰到現況建蔽率大於法定建蔽率、面前道路寬度不足等情況，雖可依危老條例申請重建容積獎勵，仍無法規劃設計利用，影響住戶重建意願，目前有兩件通過審查獲容積獎勵。

市府未來將放寬重建高度、高度比、退縮等規定，並針對住宅區放寬建蔽率，其中基地面積達四百平方公尺者，可放寬申請容積移轉，嘉惠老舊建物小地主，增加整合重建誘因。

據統計，新竹市超過卅年屋齡的房屋有五萬戶，中央為鼓勵老屋更新重建，兩年前就發布「都市危險及老舊建築物加速重建條例」，推出獎勵改建誘因，包括獎勵法定容積上限卅％、放寬高度限制及住宅區建蔽率。

明年5月前 容積獎勵40％

且為提高民眾意願，只要在明年五月九日前提出重建計畫申請，可額外增加十％法定容積獎勵，容積獎勵上限值為四十％。

市府表示，傳統都市更新程序繁瑣且曠日廢時，危老重建則沒有最小基地面積限制，且審核速度快，只要經過「耐震能力評估」符合重建條件，即可申請重建，送件後二個月內完成審查。經確認容積獎勵值後，即可據以申請建造執照。

市府成立「危老重建輔導團」，提供相關諮詢，電洽：03-528-5160黃技士。

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