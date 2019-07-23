苗栗年內痛失2校長 引發過勞疑慮

2019-07-23

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕有民眾向本報反映，苗栗縣近十個月來，接連兩名現任校長、一名候用校長疑因工作壓力大、過勞等而尋短、因病猝逝等，接連負面消息令基層教育工作者士氣備受打擊，也質疑苗栗縣政府教育處未給予足夠支持，盼苗縣府能重視教育者過勞問題。

苗縣府教育處長徐永鴻表示，今年新課綱上路，因應十二年國教的改變，校長都須站上第一線因應說明，再加上許多教育工作者使命感、責任心強，為求達到績效常被迫「赤手空拳、委曲求全」，卻因此接連折損人才也讓他十分痛心，將會加強輔導校長、老師們注重身心健康、調適壓力。

皆不到50歲 連傳憾事

有基層教育工作者向本報投訴，去年十月縣內四十四歲的林姓校長疑因工作壓力而尋短、今年四月年僅四十八歲的朱姓校長則於新生報到日時猝逝、五月時甫取得校長資格、正準備派任的處長室洪姓秘書也突心臟病發過世，接連噩耗讓教育界備受打擊，也讓人看見教育工作者被忽視的過勞問題。

該投訴人稱，日前南庄國中又因收受中國企業六十萬捐款引發爭議，校長詹吉翔接到數十通外界批評的電話，甚至有人不理性直轟「去死吧！」，儘管詹吉翔淡然表示「過去的事就算了」，但也讓同業擔心他承受太大壓力。

徐永鴻強調，南庄國中事件屬無心之過，絕對不會因此懲處校長，也肯定詹校長認真辦學、努力負責的付出，盼外界及媒體不要再給校方過多壓力。

縣府鼓勵定期體檢與紓壓

徐永鴻說，自己也是校長出身，箇中辛勞能感同身受，尤其失去優秀同仁更讓他十分悲痛，但因近期面對學制改變，教育工作者壓力遽增，教育處會鼓勵定期體檢，並宣導正確紓壓方式，畢竟「身心健康的教育者們才能把學生帶好。」

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