防超速 彰化大彰路擬設區間測速系統

2019-07-23

〔記者張聰秋／彰化報導〕連貫彰化縣和南投縣的一三九線（大彰路），限速五十公里，不少跑車和重機車族在此飆速，車禍意外頻傳。為了有效遏阻超速行為，彰化縣警局擬在該路的易肇事路段設置「區間平均速率監測系統」，讓測速監控由「點」擴及「線」，拉長監測範圍，以降低傷亡事故。

地方規劃19Ｋ至23Ｋ 限速50公里

據了解，新北萬里隧道去年七月實施區間平均速率的測速系統以來，死亡事故大幅降低，新北市警察局已擴大到北宜公路實施區間測速。未來彰化縣將跟進，選上大彰路違規超速最嚴重的重點路段，作為規劃路段，若獲得交通部通過，可望是彰化縣第一條實施區間測速的縣道。

縣警局日前已向交通部做過第一次規劃報告，交通部認為可行，已原則同意，不過，建議警方再修改路段的監控範圍，擇期實地堪察，日後再審。依目前規劃，擬從一三九線的十九公里到廿三公里處，也就是素有「小葉欖仁綠色隧道」之稱的重點路段，區間測速範圍約四公里。

交通部原則同意 但建議縮短路段

不過，在新北市萬里隧道區間測速長度約一．一公里，北宜公路約四公里，萬里隧道路線長度適當，不但降低超速違規，也減少死亡事故，但北宜公路雖發揮嚇阻作用，卻衍生容易塞車的問題，因此，路線長度的規劃，成了交通部考量的因素之一。

彰化縣警局交通隊表示，大彰路目前測速取締以固定桿和移動式為主，固定桿包括芬園鄉大彰路二段、縣安路口，以及去年底在一三九線廿一公里處新設，這支新設的固定桿測速器，在今年以來已取締三千多件，件數高居全縣上半年十大測速桿排行榜第四名，顯然該路段違規超速情況相當嚴重。

交通隊指出，固定桿或移動式雷達測速執法設備，可精準偵測車速，但多數駕駛人在接近測速桿前，會將車速降低至速限以下，一旦通過偵測區間便又回復超速行駛的行為，使得測速器對於速率的管控，侷限在定點附近距離，將來若能採行區間測速，結合單點測速，對於道路的速度管理，成效會更明顯。

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