《愛肝加油站》避免末期肝病苦 罹患肝炎應定期追蹤

2019-07-22

文／許金川

Q：我的婆婆今年初因為腹脹、胃口不好，到院詳查後才知道原來她有肝硬化，而且已經長出肝癌了，醫師說她的腫瘤是瀰漫型的，又侵犯到主要的肝門靜脈，情況不樂觀。

這半年來，她除了吐血，還肝昏迷，看她這樣真的好辛苦，請問肝病末期到底還會有哪些症狀？肝癌、肝硬化會遺傳嗎？我好怕我的先生以後也會跟我婆婆一樣！

A：當肝細胞癌患者進入到後期病程，會相繼出現許多不同症狀，可能會因為肝硬化、肝臟功能太差，或腫瘤侵犯肝門靜脈，引起腹水及水腫，也可能會因為腫瘤壓迫或堵塞膽道，導致膽汁鬱積，使膽紅素爬升造成黃疸。

此外，凝血功能變差、食道靜脈瘤破裂、腸胃潰瘍等引起出血，也是常見的症狀。

一旦胃腸內出血，肝臟功能可能因此變得更差，加上血塊在腸道中被細菌分解轉成氨，肝臟無法發揮解毒功能將氨排除，進而發生肝性腦病變，又俗稱肝昏迷，在初期，病患會意識混亂、日夜顛倒，嚴重時則會昏迷叫不醒。

除此之外，腹痛、胃口差、噁心嘔吐、體重下降等也是肝癌後期患者常出現的現象。

至於肝硬化及肝癌並不像糖尿病或高血壓會遺傳給下一代，只要讓肝臟免於慢性發炎，理論上就可大幅降低日後肝硬化及肝癌的風險，但是因為肝病初期通常沒症狀，因此，首先要確認自己有無慢性B、C型肝炎帶原，若有慢性帶原，切記要找肝膽科定期追蹤檢查，包括抽血及腹部超音波，必要時，用上抗病毒藥物治療，遏止慢性肝炎持續進行。

平時也盡量少碰保健食品、偏方、草藥，飲酒也不宜過量，以免引起其他如藥物性肝炎或酒精性肝炎。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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