罕見！耳朵痛3天 竟是「蜱」入侵

2019-07-22

文／楊士維

一名65歲男性因左耳痛了3天就醫，遠遠望去發現他的左側耳道內有一隻白色圓形的東西，周圍有些黑色的小點（圖1）。除了痛之外，左耳沒有流膿或是分泌物，病患最近並沒有掏耳朵、也沒有游泳；由此推斷，此白色物應是一隻昆蟲，叮咬病患左耳道的皮膚，造成疼痛。

我們移除此昆蟲，可見他的耳朵內皮膚有一傷口（圖2），給予患者藥膏，塗抹在患部傷口，以及相關口服藥物治療，病患順利復原。

移除的蟲體經送疾病管制署鑑定，確定為台灣革蜱（Dermacentor Taiwanesis）。

蜱叮咬人的案例在台灣不常見，侵犯耳部的情形又更為罕見；然而蜱卻是除了蚊子以外，傳播最多病原體的節肢動物。在國外某些地區，像是印度、美洲、澳洲等，有叮咬造成神經麻痺、甚至死亡之個案。

蜱屬於節肢動物門蛛形綱，蟲體本身有8隻腳的吸血寄生蟲，宿主以哺乳類、鳥類、爬蟲類、兩棲類等脊椎動物為主，其中以狗、牛等家畜較為常見。

台灣目前已知有32種蜱，會叮咬人類約7、8種，常見的種類是台灣革蜱。蜱成蟲的主要寄生是在野豬，也寄生於黑熊，幼蜱主要寄生於囓齒類或其他中小型的哺乳動物。目前台灣革蜱傳播疾病的風險較歐美低，也尚無造成神經麻痺或死亡的報告。

一旦發現是蜱，其治療方式就是儘速將蜱移除，以避免可能的病原感染及毒素作用。

預防重於治療，預防蜱之叮咬首重民眾之衛生教育，特別是造訪蜱出沒的流行地區，在野外活動時，儘量穿著淺色長袖長褲及靴子，並將衣服紮入褲內，褲管則塞入襪內，達到身上皮膚完全不暴露在外的狀態。台灣地狹人稠，山林旅遊近年來受到不同年齡層的遊客喜愛，蜱之叮咬不可不防。

此外，科技發達使得國外旅遊不再是難事，需注意境外傳入蜱的可能性，接觸史並不侷限於山林，需要特別注意。

（作者為基隆長庚紀念醫院耳鼻喉科主治醫師）

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