媽媽產前打疫苗 寶寶不怕百日咳

2019-07-22

文／朱世明

小華是一名剛滿月的嬰兒，在滿月後，交由南部的外公、外婆幫忙帶。然而卻因為外公是久咳未癒的隱形患者，藉由外公的飛沫，小華感染了百日咳，因此在加護病房內住了快10天的時間，也循線釐清了感染路徑。

嬰幼兒百日咳初期症狀類似感冒，會從輕微的咳嗽，漸漸進展為氣管痙攣式的咳嗽，進而導致臉色發紺及缺氧，甚至導致死亡。

統計近5年感染百日咳的人數與年齡分布，小於1歲的嬰兒超過總通報人數5成，大部分嚴重的百日咳案例甚至發生在年紀小於2個月的嬰幼兒，原因為嬰幼兒有90%以上疫苗的接種未完全，體內無抗體對抗百日咳細菌的侵犯。而各國百日咳的流行也多是集中在小於1歲，甚至是小於3個月的嬰幼兒，主要原因為嬰幼兒在常規接種前，存在抗體空窗期，他們從出生到第2個月才正式接種第一支百日咳疫苗，過渡期完全沒有抗體的保護，如果家人或照顧者有百日咳的帶原者，就很容易受到傳染。

目前廣泛使用百日咳非細胞型的疫苗，抗原皆為細菌的成分再經特殊純化而得，施打後，安全性較高，但疫苗保護力僅約5-6年，也間接導致青少年及成人因疫苗保護力衰退，而增加被感染百日咳的風險，易傳染給嬰幼兒。

衛生福利部及台灣兒童感染症醫學會建議，婦女懷孕時接種一劑減量三合一疫苗，誘發母體抗百日咳抗體，抗體會經由胎盤運送到胎兒體內，使寶寶一出生就能有百日咳抗體的完整保護，在五合一疫苗接種前便不會有抗體空窗期。

若婦女在懷孕期間沒有施打一劑減量三合一疫苗，寶寶出生後，也建議父母或家中長輩、保母各別施打一劑疫苗，藉由自身擁有抗體來避免感染百日咳，進而避免傳染給家中寶寶，並重視從母親懷孕時期就接種百日疫苗的重要性，提升包覆式照護的概念。

（作者為林口長庚醫院兒童內科部新生兒科主任、醫師）

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