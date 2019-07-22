湖山、林內淨水廠供水 雲林不用再喝地下水

2019-07-22

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林自來水不再抽取地下水了。自來水公司第五區管理處表示，目前湖山淨水廠、林內淨水廠每天可穩定供應卅多萬噸水，全縣民生用水每日約廿四至廿六萬噸，可全由地表水供應，有助地層下陷改善。

日供30多萬噸水 足夠民生用水

自來水公司湖山淨水廠長蕭文河表示，湖山水庫自二○一六年開始供水給湖山淨水廠，從每天十萬噸開始測試，現在每天能穩定提供廿多萬噸原水給淨水廠，搭配由集集攔河堰供給水源的林內淨水廠約十四萬噸水源，總計卅多萬噸，全縣廿鄉鎮市每天民生用水量約廿四至廿六萬噸，全縣自來水已全部用地表水取代地下水。

自來水公司第五區處人員表示，湖山淨水廠水源來自湖山水庫，原水濁度都在十NTU以下，是相當優質的水源；林內淨水廠水源來自濁水溪集集攔河堰，原水濁度相對高，處理過程較費時費工，未來，兩淨水廠會配合用水需求調度，穩定供水，且能視餘裕情況，與嘉義、彰化地區彼此調配支援。

有助改善地層下陷 地下水井保留

水公司人員指出，目前地表水供應情況穩定，不過，現在極端氣候愈來愈顯著，預防乾旱缺水，縣內仍會保留部分自來水地下水井，以備不時之需，這些水井平常只會做基本的運轉測試，備而不用。

水公司人員強調，自來水不再抽取地下水，對於雲林縣地層下陷改善有正面效益。

湖山水庫上月底提前半年達到滿水位，水庫管理處人員說，水庫原就以供應民生用水為主要目的，達到滿水位後會進行一年的水庫安全評估檢查，這段期間水位會控制在高水位二○五至二一一．五公尺間，由於蓄水達五千萬噸，對雲林民生用水的供應有確保的效果。

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