「大雨用倒的」 新北多處淹水

2019-07-22

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市多處地區從昨天下午二點多陸續下大雨，其中又以五股、樹林、三峽、蘆洲、板橋、新莊區雨勢較大，五股區的觀測站從下午三點到四點，時雨量高達九十毫米，造成五股區工商路、凌雲路、成泰路一段及蘆洲區中正路、三民路多處淹水，有些車輛冒險涉水而拋錨，商店無奈地整理泡水商品，公所也趕緊出動抽水機。

五股90毫米 時雨量最多

根據中央氣象局資料，昨天下午三點到四點，時雨量最多的是五股區（九十．五毫米）、樹林區（七十二毫米）、蘆洲區（六十一毫米）、三峽區（三十九毫米）、板橋區（三十四毫米）；四點到五點這一個小時，樹林區（五十七毫米）、三芝區（四十三．五毫米）、三峽區（三十八．五毫米）、新莊區（三十一毫米）、五股區（三十毫米）。

統計從三點到五點這兩個小時，樹林區下了約一百三十毫米、五股區約一百二十毫米的驚人雨勢，「大雨就像水桶用倒的」，許多行人即使攜帶雨傘仍到商店騎樓躲雨，因為「雨傘根本沒用」；很多機車騎士也躲到騎樓，表示雨大到不敢騎車，「看不見道路很危險」。

市府二級開設 侯友宜坐鎮

市府在下午三時多開設二級災害應變中心，市長侯友宜坐鎮指揮，共受理廿六件災情，積水淹水十六件（五股七件，淡水三件，樹林二件，蘆洲、新莊、三重、三峽各一件）、交通號誌損壞五件、停電兩件、溪水暴漲一件（五股）、道路坍方落石一件（樹林）等，所幸各地雨勢從下午五點多後趨緩，積水、淹水也陸續消退。

二重疏洪道疏洪十路以北，包括疏洪一路、四路、六路、八路等路段，昨天下午四點出現積水情形，市府高灘地工程管理處在下午五點許陸續封路，昨晚八點二十分搶通並全線開放通行。

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