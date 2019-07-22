板橋車站無人圖書館 月底將熄燈

2019-07-22

〔記者陳心瑜／新北報導〕成立十年的新北市第一間無人服務的「板橋智慧圖書館」，將在七月底熄燈！這處圖書館位於人潮聚集的板橋車站地下一樓，近日貼出公告，因為場地借用契約到期，將於八月一日起停止服務，讓許多讀者覺得可惜；市立圖書館館長王錦華表示，台灣鐵路管理局告知資產要活化運用及法令變更，必須改為有償租用，館方無法負荷每個月十萬元的租金，只得關門。

新北市第一間智慧圖書館

板橋智慧圖書館位於台鐵、高鐵月台層連接捷運板橋站的通道上，占地五十八坪，館藏圖書約二萬八千冊，營運特色是沒有館員，配有自動借閱、還書的機器，民眾持借書證或開通人臉辨識系統，就可「刷卡」或「刷臉」進入，服務時間配合通勤族，從早上七點至晚上十點止，比其他圖書分館更長，因為地處交通運輸樞紐，吸引不少通勤族借閱書籍。

刷卡進入借還書 通勤族方便

王錦華指出，台鐵局約十年前主動向新北市圖表達合作的意願，同意無償借用場地，板橋智慧圖書館因此在二○一○年四月二十二日的世界地球日開幕，雙方約定每五年續約，但今年的第十年合約即將期滿時，台鐵局表示無法再無償提供空間，要改採有償租借，月租金十萬元。

王錦華說，板橋智慧圖書館的交通環境便利，吸引不少通勤族路過時借閱書籍，更是市府、台鐵局公益合作的典範，目前的機器維護、館員定期補書、巡視和清潔等，每個月的營運成本已超過十萬元，無力再支付每個月十萬元的租金，和台鐵多次協調未果，不得不熄燈，考量板橋區圖書分館的資源充足，暫時不再另覓智慧圖書館的新址，館藏設備將轉移到鄰近分館。

成立10年 台鐵不再無償借用

對此，台鐵局解釋說，活化資產空間並改採有償租用，這是全國各車站的一致性政策，板橋智慧圖書館的空間收回後暫無使用計畫，未來是否規劃成商業空間等其他用途？要和鐵道局再研議。

一對親子昨天看到公告後直呼好可惜，表示板橋智慧圖書館是通勤必經之處，經常利用等車的空檔進去翻書、借書，非常便利，讓等車的民眾不是只有商店街吃吃喝喝的選擇，圖書館熄燈後將減少閱讀的機會。

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