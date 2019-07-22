圓求學夢 近500高雄空大生畢業

2019-07-22

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄空大昨舉行畢業典禮，近五百名來自各階層畢業生校園巡禮，依依不捨。苓雅區和煦里里長郭豐模任里長廿八年，終一償幼時無法讀書的夢；信徹禪寺開山住持徹宗法師也因從小貧困輟學，弘法半世紀，身體力行從空大畢業。

高雄空大今年畢業生中，有來自奧地利、越南、約旦、中國的十二位新住民畢業生、八位結合部落大學的原住民畢業生。畢業生有里長、鄉長、原民會族群委員、軍人、老師等多位軍公教人員；有媽媽學生和高中、國中兒女一起畢業；更有宗教家、藝術工作者身體力行體現終身學習。

高雄空大每年都有里長畢業生，今年工商系畢業生郭豐模，是蟬聯七屆、服務長達廿八年的苓雅區和煦里里長、苓雅區第五屆里長聯誼會主席。郭豐模說，幼時家中人口眾多，經濟壓力下無法升學，當里長忙於選民服務，但一直都有進修心願。

郭豐模說，一開始對工商系的專業課程感到艱澀難懂，上課猶如鴨子聽雷，所幸教授認真教學，同學相互關照，逐漸適應大學上課模式。他在系上是出名的認真好學，面授上課從不缺席、不蹺課，總是坐在第一排最中間的位子，筆記字跡工整。

文藝系畢業生林秀麗（徹宗法師） 是信徹禪寺開山住持，幼年家中生計困頓，一九六九年出家，十年後創建信徹禪寺，為台灣信徹蓮池功德會的導師及創辦者，也因為自小輟學經驗，對培育後進不遺餘力，自己也身體力行，取得空大學歷。

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