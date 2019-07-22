高雄／前鎮增1例登革熱 確診第二型

2019-07-22

〔記者方志賢、林惠琴／綜合報導〕高雄市昨新增一例本土登革熱，累計已達四十四例，新病例是前鎮區西山里六十多歲退休男性，昨確診為第二型登革熱。由於三民區興德里及前鎮區西山里均出現第二型，顯示三民區、前鎮區同時存在第二型、第四型，一旦疫情擴散，恐造成出血重症病例發生。

已存在第四型 恐發生出血重症

衛福部疾管署證實此為西山里今年首例，值得注意的是，他確診感染登革病毒第二型，與目前高雄市流行的第四型不同，有待持續觀察是否擴大流行，若二、四型同時大流行，恐造成交叉感染、重症風險較高。

衛生局表示，前鎮區西山里新增病例與前天三民區興德里國小女童確診病例，均屬第二型，而先前兩區確診的病例都第四型，顯示第二型、第四型同時存在高流行風險區的重大警訊，市府防疫團隊高度警戒，全力防疫。

今年高雄市在三民區、路竹區也曾出現第二型病例，但當地未再新增個案，此例將持續觀察是否發展成大流行，若二、四型同時大流行，恐造成交叉感染、重症風險較高。

疾管署統計，今年國內累計五十六例本土登革熱，包含高雄市四十四例、台南市十二例；另有二二七例境外移入，境外移入病例數為近十年同期最高。

衛生局說，前鎮區新增病例，十八日出現發燒、肌肉痠痛及頭痛等症狀，經二次就醫廿日由診所通報，昨確診為本土登革熱。

衛生局說，新病例活動地以住家為主，平日早上會去前鎮區復興國小操場運動及市立圖書館總館活動，傍晚會去台鋁社區公園散步，同住接觸者一人無疑似症狀。

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