泥水沖進家 高雄鐵道旁住戶要求改善

2019-07-22

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄鐵路地下化通車後的園道七一九豪雨成災，造成周邊住家淹水，是四十二年來最慘，地方要求市府與鐵道局檢討；市府提出施作土溝等三點建議，鐵道局允諾協助改善，預計二個月內完工，後續由市府進行排水改善。

園道覆土流進水溝 清疏困難

左營到鳳山區全長十六公里鐵路地下化通車後，留下園道全面覆土，市府規劃綠色園道，原本今年初要動工，但因經費未到位，迄今仍未施工。園道過去因鐵道阻隔，造成周邊排水不佳，又遇七一九豪雨成災，大水挾帶園道泥沙溢流，造成周邊許多住家淹水，也流進水溝形成淤積，清疏困難連帶影響排水。

917雨災 鳳山民眾：42年來淹最慘

鳳山區忠孝里災情慘重，滾滾黃流淹進住家，許多住戶地下室泡在水裡，造成財產損失慘重，地方抱怨連連。里長蔡美雪指出，這次全里三分之二都淹水，要求政府提出解決之道，施作排水溝加寬、加深，避免再發生淹水情況。她認為市長韓國瑜要先做好市政，市民才可能支持選總統。

鄰長郭登芳表示，八二三豪雨住家沒有淹水，這次豪雨他守在家裡，只見大水直撲而來，住家淹水三十二公分，是四十二年來淹水最慘一次，鋼琴、家具等全泡在水裡，損失十多萬元，要求市府與鐵道局檢討改善。

水利局：建議園道植草 施作土溝

水利局建議鐵道局於園道內施作土溝加強排水，並於園道覆土上植草，提升綠覆率，避免泥沙溢流，園道低窪區以沙包堆置，降低淹水衝擊。

鐵道局：工地回填仍保留排水溝

鐵道局表示，過去鐵道施工是窪地，通車後工地回填整平，仍保留原有排水溝等設施，允諾協助市府改善；水利局也將於園道經費到位後，進行周邊排水改善工程。

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