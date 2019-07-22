客家薪傳師 桃園今年通過41位

2019-07-22

〔記者許倬勛／新屋報導〕行政院客家委員會為推展客語傳承，提供專業認定並賦予客家薪傳師頭銜，今年通過認證的一三七人，有四十一人來自桃園。桃市客語薪傳師協會昨在新屋區舉辦優秀薪傳師表揚大會，市長鄭文燦出席表示，文化傳承刻不容緩，鼓勵大家學習客語、多說客語。

市府客家事務局指出，客家薪傳師有四大類別，分別為語言類、文學類、歌謠類、戲劇類，申請者必須在該領域有顯著貢獻，或符合限制資格經審核、完成培訓課程後才能獲得頭銜。

最多人申請的是語言類，他們多通過中高級客語能力認證，申請通過培訓後獲得薪傳師資格，可於非正式教育學程授課，而桃園已累計有七百名「語言類」薪傳師，人數冠居全台。

昨有七名績優客家薪傳師獲得表揚，來自楊梅的葉俊顯兼備語言類、戲劇類、歌謠類薪傳師身分，平時在各活動中心授課，也會到學校指導語文競賽演講、朗讀等，可說桃李滿天下。

六十四歲的葉俊顯深諳四縣、海豐腔，自小對客家文學、音樂等情有獨鍾，曾向國寶級歌手賴碧霞拜師學藝，廿多年來獲獎無數。他說，語言若刻意學習通常成效不彰，透過音樂學習最快速也記得最牢靠，因此他對不同年紀的學生準備各種教材，教山歌也教流行樂曲，讓上課變得有趣沒壓力。

鄭文燦表示，桃園是客家大庄，市府積極完善各項建設，如龍潭鍾肇政文學生活園區、平鎮一八九五乙未戰爭紀念公園等，而軟實力的提升就得仰賴客家薪傳師們，讓桃園成為全台最好的客家文化重鎮。

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