表揚模範父親 鄭文燦駁「蔡燦配」

2019-07-22

〔記者陳恩惠／桃園報導〕由八德區四十八里及原住民族協進會推薦的四十九名模範父親，昨天在八德國中活動中心接受「爸氣英雄、父愛如山」表揚，市長鄭文燦頒獎感謝模範父親們對家庭的無私奉獻時有感而發表示：「這一代的父親總是甘苦自己吞，把好的留給子女，自己身為人父、市長，我要專注奉獻給所有市民，專心當市長，不會參選！」

強調專心當市長 不會參選

近期政壇紛紛傳言鄭文燦是蔡英文總統競選連任的副手熱門人選，隨著他拋出「不會參選」，等於表態否認「蔡燦配」。

肯定49位父親 顧家顧社會

鄭文燦表示，獲獎的模範父親們做為一家之主，都努力拚事業、照顧家庭，經常是甘苦自己吞，將快樂與最好的留給妻兒子女，除了把家庭照顧得好，更致力於奉獻社會，擔任志工、投入公益事業等，獲到地方鄉親肯定。雖然爸爸們背負許多重擔，但子女的一句真心感謝，相信無論多麼辛苦付出都是值得的。

鄭文燦說，他就負責照顧整個桃園，包括積極推動八德的各項建設、建置捷運系統，目前綠線八德高架段動工，簽約的地下段GC02標、GC03標預計十月動工，起點的G01站正審查中，大湳站將成為大湳轉運中心，與捷運三鶯線鏈結，可行性報告也通過交通部審查，相信很快能獲核定通過，且綠線捷運也規劃延伸至中壢、大溪區，八德區將更加四通八達。

另外，八德區「北景雲計畫」獲國家卓越建設獎肯定，其他包括北區青少年活動中心、國民運動公園、社會住宅、大型圖書館等大型建設都陸續推動，而今年的地景藝術節將移師舊保一總隊大湳營區，活動落幕後，營區將改造成大湳森林公園，目前市府加強社福與醫療設施，持續提升八德地區的生活品質。

昨獲獎的模範父親中，住在大強里四十餘年的徐松佳育有三子女，除了工作養家，休假都返回苗栗老家侍奉高齡九旬的雙親，更於擔任義警，曾協助偵破刑案獲表揚。

大義里謝世龍則是隻身到台北學做鞋子，育有二子的他，卅年前曾到中國東北擔任做鞋工程師，廿年前憑著國小學歷進入美國公司上班，創造人生最大的驕傲。

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