楊瑞隆東方美人茶 四度奪特等獎

2019-07-22

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣東方美人茶優良茶比賽成績昨天揭曉，楊隆茶園的楊瑞隆奪得特等獎（見右圖，記者蔡孟尚攝），六十二歲的他從小就學種茶，深諳栽種要訣，今年是他第四度奪得特等獎。

「我們這個東方美人茶就是有機，農藥絕對不能用，小綠葉蟬要給牠來，來越多茶菁就越好，得獎機會就越高」楊瑞隆大方分享種茶經驗。

之前曾先後在民國九十九年、一〇二年、一〇四年奪得特等獎的楊瑞隆，家中三代種茶，從小跟著學種茶的他，退伍後一度想離開這個產業，但最後還是回歸家族繼續耕作，靠著勤勞和堅持有機栽種接連得獎闖出名號。

一連五天在峨眉鄉農會舉辦的新竹縣東方美人茶優良茶比賽，昨天中午完成決賽並公布成績，共一千三百三十四點參賽，評選出特等獎一名、頭等獎四十名、貳等獎五十二名、參等獎七十四名；優良獎部分，三花七十七名、二花二百一十一名、一花三百九十三名。

主要獲獎名單如下：特等獎楊隆茶園、頭等獎一大自在空間、頭等二姜禮杞、頭等三楊世瑩、頭等三楊隆茶園、頭等五黃金彬、頭等六徐宥杰、頭等六攸香茶園、頭等八彭泰山、頭等九林秀春、頭等十徐耀良。

擔任評審團主審的農委會茶業改良場副場長邱垂豐說，這次評審嚴格，淘汰率卅六點四％，名列前茅的品質都很不錯，所以頭等獎增取二名作為鼓勵。

峨眉鄉農會總幹事郭素玉說，東方美人茶是新竹縣重要特產，製茶師以傳統技術精製成高級白毫烏龍茶，茶湯呈琥珀色，帶有天然蜂蜜香與熟果味，已成為市場上的高價茶之一。

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