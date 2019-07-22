全國義民祭起跑 《九芎林聯庄》迎義魄

2019-07-22

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕「義魄千秋—二○一九全國義民祭在新竹縣」活動昨天登場，客委會副主委楊長鎮、身兼輪值祭典區榮譽主委的新竹縣長楊文科配合傳統習俗，和總爐主曾敬明及各祭典區代表爐主到義民廟恭迎義民爺牌位前往今年輪值的「九芎林聯庄」祭典區，接受當地信徒奉飯祭拜，場面氣氛熱鬧隆重。

祭典區涵蓋 新竹縣5個鄉鎮

新竹縣政府文化局表示，前清乾隆年間，客家人為了保家衛民偕同閩南人及平埔原住民組成義民軍，除暴安良與叛軍對抗，百餘人犧牲寶貴生命守護家園，先民為紀念這些陣亡的義民建廟祭拜，義民爺因此成為台灣客家人獨特的信仰，義民廟也成了台灣客家族群的信仰中心。

今年祭典由「九芎林聯庄」輪值，祭典區涵蓋芎林、竹東、橫山、尖石、五峰等五個鄉鎮，是義民祭十五聯庄中範圍最大祭典區，多名區內的鄉鎮長和縣議員都到義民廟參與恭迎義民爺牌位的典禮，加上信眾們發起的陣頭，相當隆重、熱鬧。

科儀影像全紀錄 辦講座展演

楊文科說，褒忠亭義民節祭典為國家指定重要民俗中唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，極具指標性及文資價值，今年特別把義民祭典科儀全程做影像紀錄，並在祭典區內辦理義民故事校園巡演、義民文化講座、義民小旅行、客家大戲藝文展演等系列活動，落實民俗教育扎根及客家文化推廣。

8月20日 竹東客家大戲登場

新竹縣政府文化局表示，八月二十日晚間七點將於竹東鎮中興河道仁愛停車場舉辦「義民之夜」客家大戲演出，邀請榮興客家採茶劇團演出「大士收妖」，現場並發放義民爺紀念平安符，數量有限，送完為止，相關活動訊息可上新竹縣文化局官網（http://www.hchcc.gov.tw/）或臉書粉絲專頁「竹縣go藝思」（www.facebook.com/hchcc.gov） 查詢。

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