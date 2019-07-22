離譜！露營車進駐 溪頭加油站內炊煮

2019-07-22

〔記者謝介裕／南投報導〕 中油直營的溪頭加油站，也是溪頭風景區裡頭唯一的加油站，加油站嚴禁煙火，惟今年暑假溪頭加油站入夜打烊後，不時可見遊客把露營車開到加油站停駐，在站內炊煮、飲酒作樂，萬一引發火警，後果將不堪設想！

省錢 露營族看上打烊後的加油站

繼橫躺族、雨傘族之後，避暑勝地溪頭又出現「露營族」，只是露營地點是打烊後的溪頭加油站，暑假常可見一台台的露營車，罔顧「禁止停車」、「嚴禁煙火」等標語及公告，直接將車開進加油站內停靠，並將車內的桌椅及相關食材搬下車，一邊談天說地、一邊泡茶或煮東西吃，讓人為其安全捏把冷汗。

溪頭商店街的林姓、黃姓等店家表示，在加油站炊煮是件很危險的事，他們也曾向遊客勸導，但效果有限，有時還可能會被遊客反嗆：「加油站又不是你們家開的…」，令店家也十分無奈。

溪頭加油站員工說，該站營業時間從每天上午八時至下午六時截止，隔壁就是設有露營區的台大實驗林管處溪頭自然教育園區，依台大收費標準，租用一頂露營帳台一天收費六百元；每輛露營車泊車費也是一天六百元，露營車開進加油站的說穿了就是為了省錢，儘管再三予以道德勸說，但遊客仍在員工下班後肆意妄為，只能拜託警方加強巡邏及安全維護。

危險 至少罰10萬還涉公共危險罪

南投縣警察局指出，依加油站設置管理規則、石油管理法及刑法相關規定，在加油站內違規炊煮、吸菸致生危險之虞，除可處十萬至五十萬元行政罰金以外，也可依刑法公共危險罪嫌追究刑責，處一年以下有期徒刑、拘役或罰金，值得民眾正視，以免受罰，得不償失。

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