照顧南投老人 長照交通車有補助

2019-07-22

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣幅員遼闊，以社區為主的八十七個C級巷弄長照站中，有的距社區長輩家很遠，走路常要半小時以上以致降低老人參加意願，衛福部次長薛瑞元到南投縣與地方座談允諾解決，本月十九日即公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，補助長照站申請交通車，立委蔡培慧感謝中央兌現承諾，但會繼續爭取補助長照站的營運費用。

衛福部試辦 原鄉與偏鄉優先

立委蔡培慧六月十四日邀衛福部次長薛瑞元，到埔里鎮公所與南投縣府、大埔里地區的長照站工作人員座談，請求協助解決C級巷弄長照站遭遇到的三大問題，其中一項就是交通不便、距離長輩家很遠，讓長輩不願來長照站。

薛瑞元次長當天即應允與與交通部溝通後，將補助每個鄉鎮一部交通車及一年七十多萬元的業務及油料費用。

衛福部本月十九日公告「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，即給予有需要的機構、長照站、社會團體或公所縣府，只要與長照有關即可申請交通車補助。

分3種類型車 補助最高250萬

該試辦辦法中訂出補助的交通車類型和補助金額上限，共有三種類型交通車，一種是乙級無障礙車，至少可載兩部輪椅，最高補助二百五十萬元；一種是九人座以下無障礙小型車，至少可載一部輪椅，最高補助金額一百五十萬元；還有一種是九人座以下一般小型車，最高補助九十五萬元。經費由今年和明年度長照服務發展基金來支應，而試辦先以有迫切需要接送的原住民地區和偏鄉優先。

大力促成衛福部補助交通車計畫實施的立委蔡培慧表示，衛福部在一個月內就把該試辦計畫訂出並公告，對山區和偏鄉面積廣闊的南投縣幫助不小。惟交通車所需相關的業務費用並未在該計畫明訂，因此會繼續爭取該經費的補助。

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