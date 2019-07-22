《花蓮》媽媽教子孝道 環島送愛心雞湯

2019-07-22

〔記者花孟璟／花蓮報導〕嘉義四十八歲婦人張艷君以身教代替言教，她暑假帶著兒子展開「環島送愛心雞湯」之旅，昨把煮好的雞湯送到花蓮縣鳳林鎮二處社區托老據點給老人家喝！張艷君說，為了教育兒子擁有善良的心、懂得感恩孝順，暑假環島送愛心，也帶著兒子到處走走，看到兒子端雞湯給老人家喝，感覺「兒子有長大了」，很感動。

張艷君一大早先在鳳林朋友的家中熬煮二大鍋雞湯，昨上午、下午分別送到北林三村、大榮二村社區活動中心，把她特製的黑蒜頭養生雞湯舀給長輩們享用，十四歲兒負責端雞湯給老人家喝，每一碗雞湯端給阿公阿嬤的同時也深深地鞠躬，感謝長輩捧場。

張艷君觀察到，台灣因少子化，許多孩子都被過度保護。為了教孩子懂得孝道，她想，何不用她最擅長廚藝讓老人家開心享用？因此暑假帶著孩子實現她的「孝心築夢計畫」，暑假已去過嘉義、台南，接著到花蓮。

張艷君的理念，讓國立中正大學成人教育暨繼續教育研究所碩士畢業、目前在長照機構工作的李彩萍共襄盛舉，帶著特別設計的氣球教具「甜甜圈」，在喝雞湯之前，先帶社區據點的阿公阿嬤作運動。李彩萍說，希望長輩不僅能吃到營養的食物，還要幫助長輩增能，透過運動增加肌力、減少肌少症，活動設計訓練反應速度、平衡感、協調度等，希望讓長輩更健康、增進生活的品質。

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