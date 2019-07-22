 台南市防登革熱 206容器發現孑孓 管理人將挨罰

2019-07-22

〔記者王俊忠／台南報導〕台南市迄二十一日本土登革熱達十二個病例（中西區四例、東區三例、永康、南、安南、左鎮、新化各一例）。市府防治中心表示，登革熱防治重點在於清除孳生源，不要有積水容器，近期連日大雨，二十日全市三十七區總動員孳清，共找到戶內、外二○六個養孑孓的積水容器，只要找到所有人與管理人，一律依傳染病防治法至少開罰三千元，無改善期。

本土登革熱已有12例 防疫不可以輕忽

近期颱風「丹娜絲」掠過台灣、引進大量雨水，台南因豪雨導致道路積水與相關容器積水產生，特別是移動式帆布帳篷停車位上的積水、防潑水的帆布蓋，以及自製晾衣底座等，都是隨時要清除的死角。因為台南本土登革熱已達十二個病例，衛生局說，十二個病例雖然大多有地緣關係，尚不至於已擴散，但疫情仍屬嚴峻，全民防疫不可掉以輕心。

全市總動員清除孳生源 查獲直接開罰

為防止登革熱疫情蔓延，二十日南市衛生局啟動大台南三十七區總動員，區公所、衛生所及里民一起清理家園，落實「巡、倒、清、刷」工作，清除積水容器（處）。區公所及衛生所合計共動員五千一百三十人、孳清四萬七千三百零六戶，查獲室內積水容器六七三個，四個發現孑孓，陽性率○．五九％；查獲室外積水容器一萬三千一百零三個，其中二○二個積水容器已孳生孑孓，陽性率一．五四％。

防治中心表示，只要查獲養孑孓的陽性容器，找到所有人或管理人都會依法開罰最低三千元到最高一萬五千元，沒有勸導改善期。

南市登革熱防治中心呼籲，民眾在下雨積水退去後，巡檢自己家園周邊環境，儘速清理積水容器及場所，以免產生孳生源。如果遇到結構異常無法清除的積水，可透過里長向登革熱防治中心請求協助投藥。另外，也請民眾特別留意病媒蚊及孑孓隱藏處，如屋頂天溝（排水槽）、屋後溝、市場、活動中心、護理之家、學校、花店、未完工工地及寺廟等，尤其是地下室與空屋空地等，常因積水形成病媒蚊孳生溫床，都要持續不斷地清除積水孳清。

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