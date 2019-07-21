惱人的尿失禁 中醫針藥助緩解

2019-07-21

文／張尹人

68歲的J太太，平時不到兩小時就要去一次廁所小便，而且漏尿有半年以上，因十分困擾，求診中醫；66歲的K太太，咳嗽時會漏尿，長達5年以上，漏尿量多、護墊會整片濕掉，因不想手術，故求診中醫。

尿失禁是指尿液不受自我意志控制而不自主漏出的現象，女性發生率高於男性，並且發生率隨著年齡增加而呈上升趨勢。

根據統計，接近50%的成年女性有尿失禁的困擾，但因害羞或諱疾忌醫，只有25-61%的患者會主動尋求治療。許多病友因為擔心漏尿被旁人聞到異味，既不敢出遠門，也逐漸遠離原先喜愛的社交活動，生活圈變得狹窄，心情更是低落，嚴重影響生活品質。

4型體質 對症下藥

◎尿失禁在中醫來看有以下幾種常見體質：

●腎陽虧虛型：常伴有夜尿多、容易累、腰痠、膝蓋無力、怕冷；中藥治療以固腎縮尿、托氣升陽為主。

●脾氣不足型：常伴有脹氣、大便軟散、疲倦、小腹下墜感，白帶多；中藥治療以健脾益氣、升陽止漏為原則。

●氣血虧虛型：常伴有頭暈、心悸、易受驚、疲倦、面色萎黃；中藥治療以補氣養血，收斂固澀止漏為原則。

●濕熱下注型：常伴有身體沈重感、口乾苦、胸悶、脹氣；中藥治療以化濕清熱，行氣降濁為原則。

上述J太太與K太太剛好都屬於脾氣不足型體質，經開立中藥治療後，症狀改善且生活品質提升。

除了服用中藥治療外，也常針灸腎俞穴、中髎穴、會陽穴、三陰交穴、然谷穴等穴位，增強骨盆底肌肉的收縮，因而減少漏尿，緩解尿失禁的症狀。

不過，若打噴嚏時，漏尿情況嚴重，屬於重度應力性尿失禁，仍會建議根據實際情況選擇適合的手術方式。

（作者為中國醫藥大學附設醫院東區分院中醫科主治醫師）

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