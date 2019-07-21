銀髮族看眼科 把握3原則

2019-07-21

文／林純如

眼睛常被稱為「靈魂之窗」，體內許多疾病如心血管疾病、糖尿病、免疫系統疾病等，往往也和眼睛息息相關。因此患有慢性病的民眾，到眼科就醫之前，建議能注意以下事項，不僅加強醫病有效率的良好溝通，更能提升用藥安全、減少藥物浪費，創造多贏局面。

攜帶使用眼藥水 避免重複開藥

◎案例1：80歲張奶奶最近眼睛不舒服，到醫院看診前，已先行赴3家診所拿了多瓶眼藥水，但使用後，眼睛更不舒服，門診時，醫師請奶奶確認是哪一瓶藥水造成眼睛不適，奶奶卻說不上來，家屬也一問三不知，此情形可能影響下一位醫師開藥的準確性，且因重複用藥而造成藥物浪費。

多科看診者 誠實告知用藥情況

◎案例2：70歲李爺爺在門診安排螢光眼底血管攝影檢查時，向醫師保證有按時服用降血壓藥物，但檢查當天血壓高達160mmHg，進一步追問，他才承認已長達半年自認「沒症狀」而沒有回診拿藥。

若患者看診時沒有誠實告知用藥情形，很可能在檢查中因為緊張，使血壓飆高，而引發心血管併發症。

◎案例3：78歲李媽媽因青光眼就醫，但她本身又患有乾眼症，所以醫師除了原本控制眼壓藥水外，再加開一瓶健保給付的人工淚液藥水。但李媽媽覺得點了眼睛黏黏的，醫師考量治療狀況，建議暫時停用健保人工淚液，或改自費無保存劑的人工淚液。

沒想到患者與家屬沒有聽清楚，竟以為是停用所有藥水，所幸醫師再三說明之後，才沒有因為誤解而使青光眼病情加劇。

有些民眾看診前，已在其他醫療院所拿藥，但因症狀不見改善，因此尋求第二意見，但第二位醫師根據其症狀，可能開立同樣成分的眼藥水，導致無法解決病情，更無端浪費健保資源。故建議民眾若近期內選擇不同眼科醫師看診時，應攜帶其他醫師開立過的眼藥水，並向醫師告知不同藥水使用過程是否出現任何不適，才能對症下藥，並提升用藥安全及準確性。

家屬陪同看診 與醫師確認用藥

此外，眼科常見的疾病多源自於慢性疾病控制不佳所致，如糖尿病造成黃斑部水腫、高血壓高血脂導致視網膜血管阻塞等，因螢光眼底攝影檢查需注射顯影劑，上述慢性病患者正是高風險群，約10萬分之1的患者會發生過敏反應，導致腦中風、組織缺血壞死等，故民眾看眼科前，務必事前記錄一週內的血壓、血糖，按時用藥，誠實告知醫師，才能避免憾事發生。

現代人生活忙碌，子女們常輪班陪同長輩就醫，萬一患者本身沒聽清楚醫囑，加上子女也未能詳細記錄，就可能會發生雞同鴨講的窘境，造成醫病關係緊張。建議前往醫院前，不同陪伴家屬應交班溝通用藥事項，檢查長輩家中剩餘藥物，在診間務必與醫師確認用藥，藉此減少誤會發生機率。（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任）

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