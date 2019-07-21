《桃園》動漫英雄COSPLAY見面會 粉絲狂拍

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際動漫大展正在桃園展演中心舉行，昨天下午的日漫、美漫COSPLAY見面會，包含柯南、一拳超人、蜘蛛人、死侍、小丑、小丑女、Ｘ戰警萬磁王、雷神索爾、驚奇隊長、黑寡婦、緋紅女巫、沙贊等動漫人物齊聚一堂，吸引眾多動漫迷及小朋友目光，紛紛上前要求合影，現場宛若電影發表會。
日漫美漫統統有 小朋友開心
動漫COSPLAY見面會於桃園展演中心外的草地舉行，由於天氣十分良好，也吸引不少親子到場，大夥把握機會與心目中的動漫英雄合影，蜘蛛人、死侍、雷神索爾、萬磁王都是民眾的最愛，另外，柯南現身會場時也引來不少柯南迷要求合影，小朋友們對於心目中的動漫英雄可是如數家珍，像是與日漫「一拳超人」合影時，會跟著擺出格鬥姿勢，而來自DC動漫的沙贊，更是今年竄起的英雄。
市長鄭文燦於下午五點到達會場，他表示，歡迎家長帶著小朋友一起來看動漫展，尤其是傍晚時分天氣涼爽，最適合親子來場動漫野餐派對；鄭文燦也對COSPLAY們各項裝扮好奇詢問，裝扮成雷神索爾的男子就告訴他，花了半年時間才收集完整材料，鄭文燦也開玩笑自嘲：「我這樣的身材可能找不到適合扮演的角色。」
英雄系列等身大公仔 超人氣
市府文化局表示，今年的桃園國際動漫大展以「時代╳我的英雄」為策展主軸，場內展出國內外十大名家的作品，內容精彩可期，另場內結合「英雄」主題，現場展出「鋼鐵人」、「美國隊長」、「雷神索爾」、「蝙蝠俠」、「黑豹」等一比一等身大公仔，絕對是小朋友的最愛。
今有大師見面會 動漫熱樂祭
展期將持續到廿八日，今天下午一點卅分安排繪製「假面騎士」的「日本機器人動漫教父」山田五郎與動漫迷來場見面會，下午三點卅分於展演廳還有「盛夏飆高音—動漫熱樂祭」，由人氣樂團Tiny Mlnim、數碼寶貝、飛雲冰淇淋、虎曜日、酸素人間演奏耳熟能詳的動漫音樂，廿七日還有COSPLAY大賽、廿八日則是動漫瘋狂趴。