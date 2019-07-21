國際射箭賽 竹縣學子奪7金4銀7銅

2019-07-21

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣橫山國中、大肚國小射箭選手組成的代表隊，參加在馬來西亞舉辦的國際青少年射箭錦標賽，共拿下七金四銀七銅，為台灣爭光。

橫山國中、大肚國小 為國爭光

大肚國小表示，這群偏鄉孩子為拚出佳績，利用課餘時間與犧牲假日苦練，當其他同學在遊玩時，他們卻咬牙接受拉弓、體能等訓練。

有些隊員來自弱勢家庭，從射箭中獲得成就感與自信心，也希望能藉由優異的比賽成績為自己打開一條升學之路，雖然辛苦卻甘之如飴。

去年底他們拿下總統杯國小組混雙賽冠軍，今年三月又奪得青年杯國小男子組團體賽冠軍，並獲邀參加馬來西亞砂拉越射擊協會舉辦的國際青少年錦標公開賽。

獲善心籌措赴馬旅費 不負眾望

不過，出國比賽前，一度因旅費不足三十萬元難以成行，經家長努力自籌與各界善心人士捐助，才能順利出國比賽。

大肚國小表示，在馬來西亞舉辦的國際青少年射箭錦標賽，分為反曲弓、複合弓等組別競技，共三十六隊、一百九十四名選手參加。大肚國小榮獲四金三銀四銅，橫山國中則榮獲三金一銀三銅，總計摘下七金四銀七銅，是戰績最輝煌的代表隊。

比賽結束後，代表隊教練和小選手們參訪當地的美里省射箭協會及古晉市的體育發展重點中學，進行難得的異國移地訓練，與當地選手及教練切磋交流，累積下次參與國際賽事的經驗。

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