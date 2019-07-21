苑裡泳池流標5次 開放無期挨批

2019-07-21

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕夏天腳步到來，不少民眾都喜歡到游泳池戲水消暑，不過，長期委外經營的苗栗縣苑裡鎮立游泳池，也是全鎮唯一對外開放游泳池，因業者契約已到期，公所招標卻屢次碰壁，已經流標五次，且鎮公所又發現部分硬體設備損壞，鎮立游泳池今年是否能開放？成為未知數。

鎮代會主席質疑公所經管能力

「對鎮民真的不公道！」鎮代會主席洪晃琦說，暑假是游泳旺季，但鎮立游泳池卻無法開放，讓人質疑行政團隊對於游泳池經管的能力，且既然泳池有硬體設備破損問題，也應即早改善，相較於前鎮長，現今鎮公所的確要再加把勁。

苑裡鎮公所表示，原承攬營運的廠商約期，已於六月十五日到期，廠商於年初也表明沒有續約營運的意願，因此公所於年初起，便展開委外招標作業，但無奈多次招標都不順，已流標五次。

經鎮公所了解招標不順及現有廠商無意願繼續承租的主因，是廠商認為營運成本太高，例如每年廠商需繳地價稅等稅金超過二十萬元，加上苑裡鎮立游泳池需有三名救生員，人事成本開銷高，入不敷出。

鎮長強調將儘速修繕努力標出

苑裡鎮長劉秋東為此，昨天也前往視察，發現部分泳池旁磁磚剝落、小便斗也破損，另有控制室門閥損壞等狀況，將會儘速處理、修繕。

劉秋東坦言，游泳池是較安全的戲水場所，他也擔心若鎮立游泳池無法標出，恐怕有民眾跑到危險海域戲水；目前已有廠商探詢，鎮公所也會努力，期望在暑假期間，能夠順利標出，開放游泳池供民眾消暑。

苑裡鎮立游泳池於前年，也曾經歷五次流標才脫標，今年再度發生，也凸顯游泳池委外營運是公所面臨的重要課題。有民眾認為，希望游泳池營運案能順利標出，不過鎮內游泳人口數不足，門票收入不敷業者成本支出，當然沒有廠商願意承攬，且這也是不少鄉鎮公立游泳池會遭遇的困境。

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