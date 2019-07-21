紫斑蝶復育有成 埔里鯉魚潭新增4蝶種

2019-07-21

〔記者陳鳳麗／埔里報導〕南投縣埔里鎮鯉魚潭蝴蝶復育有成！今年發現黃裳鳳蝶、柑橘鳳蝶、孔雀青蛺蝶、無尾鳳蝶等四種新的蝴蝶，讓在鯉魚潭現蹤的蝴蝶種類從原先一三五種增至一三九種。其中無尾鳳蝶原來出現在南部地區，如今在台灣中心的埔里鎮出現，讓長期觀察、復育蝴蝶的工作人員大為興奮。

埔里鎮鯉魚潭近幾年展開「紫斑蝶復育活動」，在廿公頃園區內分批種植蜜源植物和食草，以人工除草，保護乾淨環境，吸引蝴蝶前來，並持續與暨南大學合作蝴蝶調查計畫。

今年度「紫斑蝶復育活動」昨日在湖畔天泉溫泉會館廣場舉行，從二○一六年即投入協助復育行動的台中市北屯扶輪社，昨日再度帶領社友及國際扶輪三四八二區社友參加，大家在湖區再種一批蜜源植物，希望不久還能吸引新的蝶類前來。

進行蝴蝶復育計畫的富麗文教基金會董事長林憲雄表示，埔里鯉魚潭風光優美、自然生態豐富，是很好的戶外生態教室，今年暑假與蜈蚣社區、暨南大學合力開辦「埔里鯉魚潭生態觀察活動」場場爆滿。

林憲雄也說，在暑假的生態觀察活動，意外發現園區內多了黃裳鳳蝶、柑橘鳳蝶、孔雀青蛺蝶、無尾鳳蝶等四種新的蝶種，黃裳鳳蝶是最大型的鳳蝶，無尾鳳蝶以前只出現在南部，能發現這些新蝶類令人振奮。

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