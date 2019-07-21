陳昇28日花蓮開唱 蕭美琴力薦

2019-07-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕享有全台最美縣道之稱的花蓮一九三縣道，其中玉里段麻汝段外環道又有「玉里天堂路」美譽，蜿蜒小徑、縱谷山脈、金黃稻浪及稻穗收割後，水田如鏡景緻，相當吸睛，「音樂頑童」陳昇廿八日將受邀到這塊「夏田」開唱，立委蕭美琴也在臉書貼出與陳昇合照的宣傳文，力薦「我這個老哥哥！」

水土保持局花蓮分局廿八日將在一九三縣道九十六點五至九十七點二公里處的麻汝段外環道舉行「二Ｏ一九農青禾音樂埕」，下午二時卅分起為「瘋路嘉年華」，邀請玉里、富里、瑞穗特色店家擺攤，並舉辦大地畫室、水田尋寶、農村法拉利搭乘體驗等活動。

傍晚五時卅分後，夏田演唱會正式登場，陳昇與新寶島康樂隊將掀起首波高潮，金曲獎最佳原民歌手桑梅絹、鬆餅痕樂團、李竺芯則會接力熱唱三小時；當天還有「DRESS CODE」，入場者穿著花襯衫搭配斗笠、農用袖套，就送旅英畫家優席夫設計的運動毛巾一條，送完為止。

長期下鄉走跳的立委蕭美琴，主動替音樂活動宣傳，還在臉書貼出與陳昇合照，二人一派輕鬆雙手抱胸，陳昇更脫掉上衣，巧妙用交叉雙手遮住胸前重點部分，「俏皮感十足。」蕭還寫道「我這個老哥哥七月廿八日到玉里一九三演唱，農青禾市集+音樂會歡迎大家一起來！」引來網友熱情關注，超過萬人點閱按讚。

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