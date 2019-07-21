增班無掛零 花蓮國小新生全壘打

2019-07-21

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣一○八學年度各校班級數及新生人數出爐，一○一所國小「所所都有新生入學」，月眉、鶴岡及觀音國小均有一人，打破去年有一所偏鄉小校「零新生」紀錄；今年班級數還不減反增，普通班共增三班，分別是明禮、康樂及北昌國小。

港口國小去年零新生 今年兩人入學

去年頭一遭出現「零新生」的東海岸港口國小，今年「破蛋」共計二人入學，全校有十五名學生；位處偏遠的奇美國小，連續二年僅一名新生，今年也罕見一口氣新增六人，占全校學生數逾四成；前年只有一名新生的溪口國小，去年也有四名新生，今年則增加至七人。

普通班減班狀況 已逐年趨緩

花蓮目前學生數卅人以下的國小校數，雖還有廿一所，但普通班的減班狀況已逐年趨緩，一○五學年度有八百七十二班，較前年減了廿一班，一○六、一○七學年度減班數更明顯下降，分別僅九班及二班，直至一○八學年度進入黃金交叉，較一○七學年增加三班。

一○五學年度起，全縣國小普通班學生數的年度差距也愈來愈少，一○五學年度一萬三千七百三十一人、一○六學年度一萬三千二百卅九人、一○七學年度一萬三千一百零二人、一○八學年度一萬三千一百一十六人，增減情形分別為減少四百九十二人、減少一百卅七人及增加十四人。

明禮、康樂及北昌國小各增一班

花蓮縣府教育處學務管理科長翁書敏說，自一○八學年度國小新生入學及班級數觀察，卅人以下學校雖還有廿一所，比例仍偏高，但少子化情形已明顯趨緩，明禮、康樂及北昌也各增一班，其中北昌因班級教室足夠、設施設備完善及學區學生住戶需求量大，在多方評估下，也將廿七班的總量管制班級數調高到卅班。

她說，由於今年月眉、鶴岡及觀音國小只有一名新生，針對全縣偏鄉小校部分，在未來開學後，尤其是學生數較少學校，也會在教師教學、班級經營及學生互動上，特別進行研習討論，盼能維持並提升學子的競爭及學習力。

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