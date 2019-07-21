「阿兜仔」愛頭城 老街文化藝術季很國際

2019-07-21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮青年團隊「金魚厝邊」舉辦「頭城老街文化藝術季」昨日開幕，以「生活，這樣也可以」為主題，探討定居在頭城的外國人，與在地居民的生活連結。藝術季今天及廿七、廿八日都還有活動，有在地藝術家作品展覽、文創音樂會與工作坊；金魚厝邊負責人彭仁鴻說，盼藉此將頭城打造為國際地球村。

今日、27、28日都有活動

頭城和平老街有「開蘭第一街」之稱，一群在老街長大的青年，發現頭城文化保存與產業逐漸沒落，因此組成「金魚厝邊」團隊，每年暑假辦理頭城老街文化藝術季，透過在地藝術家作品展覽、老街巡禮、講座等活動，希望讓老街文化重新活起來。

今年以「移居。宜居」為精神

今年藝術季邁入第五年，以「移居。宜居」為精神，有「你懂不懂音樂會」；策畫「大。時代記憶～鉛筆馬丁特展」及「生活在過，態度要有～職人選物微展」兩檔展覽。

彭仁鴻指出，會以旅居頭城的外國人為題材，是因為策展過程，發現越來越多外國人定居生活在這裡，有些過著兩地移居的雙城生活，每日往返台北、頭城的上班族，或是因為衝浪進而定居開店的創業生活家，或是因宗教、學習華文而定居的實踐家。

以旅居頭城外國人為題材

「這些人讓頭城樣貌更豐富，人文更多彩。」彭仁鴻說，這些外國人來自美國、巴西、義大利、阿根廷、紐西蘭、德國、香港甚至南非，希望透過展覽讓外界知道，頭城老街有著宛如「地球村」般的外國生活家。

來自美國加州的Erin Strubbe指出，他熱愛大自然，很喜歡在夕陽西下時，走到頭城海邊看星空，頭城濱海與鄉村風貌，真的很迷人；同樣來自加州的Ryan gooch說，來到頭城，他跳脫以往固有的生活模式，讓他有長期定居的念頭。

藝術季期間，主辦單位也推出「尋人啟事，異起玩頭城」老街尋寶活動，挑選在頭城開店的八名外國人參加，民眾前往這些店家尋找八個英文字母，拼出正解即可領取紀念品。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法