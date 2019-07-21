台南海安路景觀工程 獲國家卓越建設獎

2019-07-21

〔記者洪瑞琴／台南報導〕已成為台南觀光朝聖地的海安路，景觀改造工程拿下二○一九國家卓越建設獎「最佳施工品質獎」金質獎，再添閃亮光環。

今年也獲得建築園冶獎

海安路改造成果，去年以「府城軸帶—中國城廣場地區工程」（海安路及中國城整體規劃）獲得國家卓越建設獎「最佳規劃設計類」特別獎，今年再以「海安路（府前路—民族路）暨中正路區域景觀改造工程」，獲得國家卓越建設獎；此外，「海安路景觀改造暨街道美術館PLUS」，今年也獲得建築園冶獎。

回顧海安路地區發展，歷經地下街施工沒落、路面通車、藝術造街時期的活化、地下停車場營運轉機等不同階段，一路走來相當不易，接連獲獎值得肯定。

啟動藝術大道計畫 華麗變身

市府是在二○一五年透過舉辦「府城軸帶地景改造國際競圖」，開啟景觀改造契機，歷經兩年的規劃磨合時期，二○一七年工程開工，也同步啟動末廣町街區（即今中正路商圈）藝術計畫及海安藝術大道計畫，去年華麗變身「街道美術館PLUS」。

市府都市發展局表示，整體景觀改造以海安路翡翠項鍊綠帶的連接為起點，強調以減法設計，回復都市綠園道，型塑綠意、人文藝術街，搭配具在地生活文化性的公共藝術作品，與綠廊、廣場連成一座曼妙展演場域。

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