台南15處轉運站 戶外候車亭全面禁菸

2019-07-21

〔記者吳俊鋒／關廟報導〕候車時想要「吞雲吐霧」的癮君子要注意了！

響應世界推動無菸清新環境潮流，並打造優質旅遊環境，市府推動無菸轉運站，將台南十五處公車轉運站的戶外候車亭劃為禁菸場所，宣導期兩個月，九月廿日起，違反者將開罰兩千至一萬元。

宣導期兩個月 9月20日起開罰

南市衛生局與交通局，結合大台南客運業者、高鐵歸仁站，昨在關廟區公車轉運站共同舉辦「無菸轉運站～轉運好台南」揭牌活動，宣示禁菸宣導期正式起跑。

市長黃偉哲表示，如同因應豪雨侵襲，治水工作要做好，以保障人民生命財產的安全；對於危害人體健康的菸害，也需做好防制，兩者都是對廣大民眾生命安全的保障；配合中央政策，也為了照顧鄉親的健康，全市十五處無菸轉運站正式啟動。

黃偉哲：最終目標 打造無菸社會

黃偉哲說，禁菸場所並非只有室內，打造無菸社會是最終目標，戶外的無菸轉運站便是大眾出入的公共場所轉型過程中的第一步，未來將繼續前進，為市民朋友打造無菸的環境，守護大家的健康。

轉運站禁菸範圍依候車亭周圍地面紅色標線漆以內為主要禁菸場所，衛生局強調，今年依「菸害防制法」第十六條第一項第四款公告無菸轉運站，為避免民眾觸法，已事先在公車轉運站設置醒目的告示牌，並利用公車跑馬燈、媒體宣傳，或懸掛紅布條等方式告知民眾。

這十五處轉運站包含高鐵歸仁轉運站，以及新營、新化、保安、玉井、佳里、善化、麻豆、白河、新市、關廟、後壁、永康、隆田與林鳳營轉運站。

市府希望藉此法令，讓造訪台南的遊客、在地鄉親，在觀光旅遊或日常轉乘大眾運輸時，不再受到二手菸的危害。

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