《謠言終結站》運動後吃對東西 長肌不長胖

2019-07-20

記者吳亮儀／台北報導

許多人想靠運動減肥、長肌肉、練身材，但網傳「運動後若馬上吃東西，反而增加熱量、白運動了？」國民健康署和營養師指出，若有「重度」運動，更該多吃富含蛋白質的食物，才能彌補運動後受損的肌肉，也不會因此變胖。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅指出，要看運動的目的和形式，例如若只是想流汗、動一動身體，那輕度到中度的運動即可，運動後只需補充水分，不太需要吃東西補充能量。

蘇秀悅說，若是重度運動，如長時間高強度運動或是重訓、做肌力訓練，最好在運動後一小時內補充含蛋白質的食物，彌補和恢復受損的肌肉，幫助肌肉增長，也不會因此變胖。

國民健康署也在官方網站闢謠專區提醒，運動後進食有3大重點，分別是「時間」、「種類」及「份量」，建議每次運動後1小時內進食，且依照運動強度與時間補充運動後黃金比例的飲食，碳水化合物：蛋白質約是3：1，熱量則約250至300大卡。

國健署也指出，運動後應適量補充均衡的營養，才不會讓肌肉流失，且能增加肌肉量，以提升基礎代謝率，進一步阻止脂肪堆積。

重度運動後 要補充蛋白質

蘇秀悅表示，建議重度運動、訓練後，可喝牛奶配一顆茶葉蛋，補充優質蛋白質，若有乳糖不耐症，可選擇喝豆漿。

國健署也建議，若是吃正餐，可將運動時間擺放在正餐前，「先運動，再進食正餐」。若日常攝取飲食中本就有分配一餐點心時間，可挪移到運動後食用。

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