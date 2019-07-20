化療副作用每天LINE 智能醫師秒回覆

2019-07-20

記者蔡淑媛／台中報導

癌症患者接受放化療時，常因副作用出現身體不適，甚至中斷治療，台中醫院放射腫瘤科主任廖志穎推出LINE副作用智能醫師系統，針對化療常見的15項副作用（包括疼痛、嘔吐、便秘、疲憊、體重下降等），供患者治療每天記錄，即時給予建議改善，也可同步回傳供醫師調整治療參考，就像隨身醫師，幫助患者改善不適，順利完成治療。

讓患者治療時每天填寫

40歲徐先生今年因頸部腫大，發現罹患鼻咽癌第二期，5月開始接受放化療，使用副作用智能醫師系統，每天上LINE填寫症狀表和不適程度，包括出現嚴重噁心、一吃就吐、疼痛程度高達8分，體重在2個多月內下降15公斤等症狀。

智能醫師系統立刻透過雲端運算，依徐先生的身體狀況，回覆給予改善建議，像是出現嚴重噁心、嘔吐症狀時，建議吃白土司搭配酸甜食物；疼痛時不要吃刺激性食物，以免加重治療後的疼痛副作用；體重驟降時不要吃過度油膩的食物等。

徐先生說，放化療後，想讓心情好一點，於是喝了熱湯、吃炸雞及零食，沒想到一吃就吐，且疼痛萬分，後來聽從建議改吃白土司配百香果果醬，也少量多餐進食，真的比較吃得下東西，也不會那麼疼痛不適。

廖志穎指出，智能系統也將病患不適症狀同步回傳給醫師，醫師可調整治療及藥物，減少不適；同時，營養師也介入飲食衛教，徐先生疼痛大幅改善，體重也不再下降，幫助他順利完成治療。

廖志穎表示，美、法分別在2017與2019年於《JAMA》期刊發表針對晚期癌症及肺癌治療，研究給予患者回家記錄和症狀監控，可延長存活率，因此設計LINE的副作用智能醫師系統，患者只要下載@Dr Guyu副作用智能醫師系統，每天花不到1分鐘填寫症狀紀錄，就能大大改善放化療的不適；上線3個月以來，有7百名患者使用。

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