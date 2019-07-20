胃食道逆流 中西醫合治 不再火燒心

2019-07-20

文／蔡璧卉

胃食道逆流困擾許多人，門診中，最常抱怨火燒心、口中酸酸的患者，比較集中在25-50歲年齡層，大部分先是接受西醫治療，後來加入中藥及穴位敷貼針灸調理，中西醫合併治療後，症狀都有明顯改善。

多集中在25-50歲

中醫認為，胃食道逆流與脾胃、肝膽等臟腑關係密切，病名應歸屬於吐酸、胃反等。

◎中醫依分型對症下藥，才較能收到效果。

●肝胃鬱熱型：有典型火燒心的感覺，伴隨胃酸逆流，甚至常覺胸骨後或胃部有灼痛感。此時可服用化肝煎合左金丸加減做調理，泄熱降逆。

●肝胃不和型：常有胸悶疼痛症狀，胃部也常覺得不舒服，打嗝頻繁，打嗝時伴隨胃酸上逆。可服用四逆散加減，疏肝和胃。

●脾虛氣滯型：食慾不好，胃脹氣甚至脹滿的感覺，尤其在吃飽飯後更加明顯。此時可用香砂六君子湯，健脾理氣化滯。

●痰氣鬱阻型：有咽喉卡卡的感覺，常出現清喉嚨的動作，吞口水也覺得不順暢、有打嗝及胃酸逆流的症狀。使用半夏厚朴湯，行氣降逆化痰，可減少咽喉的不適感及反酸感。

●食滯胃脘型：此類患者屬於常吃消夜的夜貓子族群，吃完後就躺著睡，導致胃脹滿疼痛，尤其早上會吃不下早餐；或是暴飲暴食者也屬此類。可服用保和丸調理。

◎胃食道逆流多與飲食不節制、作息不正常、壓力疲勞、菸酒、肥胖、腸胃虛弱有關。除了醫藥治療，也要改變生活習慣才能有更好的效果。

忌刺激性飲食 吃飽別馬上躺下

●忌刺激性飲食：

盡量減少烤、炸、辣的食物、甜食及飲料，尤其是鹹酥雞、蛋糕、珍珠奶茶之類。夜間最後一餐與睡前時間的間隔盡量拉長至兩個小時以上。

●吃飽飯後保持直立姿勢，不宜平躺：

飯後如平躺或趴著會增加胃腸道的壓力，導致胃食道逆流及胃腸脹氣的情況增加。

●運動與減重：

許多相關資料顯示，肥胖（BMI〉27）會增加胃食道逆流的發生率，所以適度運動、維持適當體重是重要原則。但是需注意運動的強度及時間點，飯後一小時內不宜跑步或重量訓練等太過激烈的運動。

●不穿太過緊身衣物：

緊身衣物會增加胃腸道的壓力，增加賁門括約肌的壓力，導致胃食道逆流的症狀惡化。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫師）

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