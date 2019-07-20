台商回流 嘉縣上半年增逾200億投資

2019-07-20

〔記者王善嬿／大林報導〕美中貿易戰引發台商回流投資效應，嘉義縣今年上半年新增投資案逾兩百億元，縣府成立投資招商促進委員會，針對投資額一億元以上廠商給予單一窗口輔導及協助，並結合勞動部勞動力發展署雲嘉南分署媒合及培訓人才，繼續爭取廠商投資，帶來就業機會。

縣府設招商促委會協助

汽車傳動系統製造廠「和大工業」加碼投資嘉義，昨在大埔美精密機械園區動土興建第三廠房及員工宿舍，廠區總面積九千一百坪，投資金額包含營建、機器設備超過四十億元，工程期程一年九個月。

和大工業是電動車特斯拉減速齒輪箱合作廠商，該集團在大埔美精密機械園區共有十二公頃土地，全部開發完成，投資額達七十億元，促進就業機會、帶動地方繁榮。

和大工業第三廠房動土

和大工業董事長沈國榮表示，和大未來不再仰賴人力生產，將加速、普及智能化生產，並規劃興建第四、第五廠區，定位為自動化AI智能產線的主要基地；美中貿易戰帶動這一波台商回流熱潮，籲政府透過教育政策，培養更多產業所需的高階人才。

嘉義縣長翁章梁說，鹿草馬稠後產業園區、水上南靖及中埔公館都在開發或規劃開發，針對投資額一億元以上廠商，由副縣長吳容輝成立輔導團隊，加速投資作業，增加廠商投資意願。

縣府經發處長江振瑋表示，中山科學研究院規劃在民雄成立航太研發園區，皇家護理集團與三和健康組成的團隊，將投資爭取將原華濟醫院轉型為長照機構等案，使得嘉縣今年上半年新增投資案金額逾兩百億元，台商回流投資，嘉義有許多土地是優勢，未來也會透過產學合作搭建平台，培訓符合產業需求的人才。

江振瑋說，去年上半年招商投資額十八億五千八百萬元，比較今年同期新增投資案逾兩百億元，成長逾十倍。

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