高雄暴雨2.9萬戶停電 山區撤離病患

2019-07-20

〔記者黃旭磊／高雄報導〕低壓雨帶狂襲，高雄市昨天時雨量超越去年八月豪雨紀錄，市府災害應變中心二級開設，高雄市長韓國瑜對部分區長未回報災情，並發生回報通訊不良問題，一度動怒要求寫報告檢討。

市區昨天降下豪大雨，仁武等五區時雨量超過一百廿毫米，造成八十四處積淹水，而高捷岡山站一度停駛，所幸十三名乘客平安接駁出站，R22-24站乘客受困也由港都客運派車接駁。

至於鳳山青年路、光復路大面積淹水，三民區降雨超過一百毫米，寶珠溝潰堤導致自由路、孝順街積淹水，仁大工業區也積水廿公分，所幸雨勢稍歇後退水。

市府災害應變中心二級開設，韓國瑜聽取災情簡報後表示，市區排水上限在六十毫米，昨天降雨最高到一百廿六毫米，超越去年八月廿三日紀錄，他的戶籍設在林園，去年親眼目睹淹水慘況，慶幸這次水退得很快。

針對部分區長未回報災情，並發生回報通訊不良問題，韓國瑜動怒表示，有的區沒接到二級防災通知，有的區通訊設備雜訊多，要求寫報告檢討。

副市長李四川說，豪大雨造成台電十三條主要供電線路跳電，廿一區、兩萬九千多戶停電，已緊急恢復九千戶供電，責成經發局、台電等單位儘速搶修供電。

旗津昨晚八點大潮，水利局派員預防海水倒灌，而甲仙、桃源及旗山土石流警戒區內洗腎病患也提前撤離。

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