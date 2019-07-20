高雄84處灌雨積淹水 韓零災害破功

2019-07-20

〔記者蔡清華、洪定宏、葛祐豪、洪臣宏／高雄報導〕受到低壓帶影響，高雄市昨天下午雷雨大作，逾兩個小時的豪大雨，導致市區八十四處積淹水，鳥松、仁武、楠梓、三民區更有人車受困，被消防隊救出或自行脫困，讓市長韓國瑜宣示的「零災害」破功！

市區泡水 市府鳳山中心前汪洋

市區昨午開始連續下起豪大雨，持續數小時未停歇，一九九九湧進大量積淹水與路樹傾倒的通報電話，範圍涵蓋左營、楠梓、三民、鼓山、鳳山、小港、仁武、林園、岡山、大寮、苓雅、前鎮、彌陀、梓官、鳥松等行政區，等於近半市區泡在水裡。

愛河上游近八卦寮 一度水深及腰

左營區有住家淹水，緊急用畚斗將積水舀出，三民區高醫對面有整排約二十輛機車泡水，楠梓區智昌街積淹水約三十公分，楠梓右昌地區泰昌街整個大淹水，水深達到大腿高度，林園區低窪處淹水更達五十公分。愛河上游接近仁武八卦寮地區，淹水一度水深及腰。市府鳳山中心前的超商，積水已逼近門口，約達腳踝處，不少騎士及行人都在騎樓躲雨等待。鳳山中心的兩處凹陷草坪，瞬間成為滯洪池，汪洋一片。

雨水灌進紅2A公車 坐車得抬腳

另外，高雄市紅2A公車行經小港區中林路時，雨水灌進公車內，有些學生把腳抬高。有人說，歡迎來到「國瑜水上樂園」。

市長韓國瑜日前宣示，已要求市府團隊提高警覺、全力以赴，希望做到高雄「零災害」，也就是生命、財產、公共設施，都能夠不要受到傷害、損害。不料，才過兩天就破功！

水利局表示，這波強降雨有三區時雨量破百毫米，分別是仁武、楠梓、梓官區，以仁武區時雨量一二六．五毫米最大，其次為楠梓區時雨量一一一毫米、梓官區時雨量一○三毫米。另彌陀時雨量九十九．五毫米、橋頭時雨量九十七毫米、永安時雨量九十六．五毫米、鳳山時雨量九十二毫米、林園時雨量九十．五毫米，時雨量太大造成淹水 。

水利局指出，杉林、六龜、茂林、桃源及那瑪夏區應特別注意土砂災害與土石流警戒，適逢大潮，沿海永安、彌陀、茄萣、梓官、旗津及林園區等低窪地區易發生積淹水。

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