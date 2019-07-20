桃園動漫大展起跑 動漫英雄等身大公仔搶鏡

2019-07-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園國際動漫大展即日起至廿八日止，在桃園展演中心一樓展場舉行，今年以「時代X我的英雄」為策展主軸，從ACGT主題展覽到動漫野餐派對、動漫文創市集、動漫音樂祭、COSPLAY與電競大賽等，並結合「英雄」主題，於現場展出「鋼鐵人」、「美國隊長」、「雷神索爾」、「蝙蝠俠」、「黑豹」等一比一等身大公仔，喜歡動漫的朋友別錯過機會。

今明兩天 有大師見面會

桃園國際動漫大展昨舉行開幕儀式，市長鄭文燦還充當雷神索爾，拿起雷神之鎚架式十足，他表示，今、明兩天安排大師見面會，今天下午五點為ALAN QUAH，他長年擔任美國漫威與DC漫畫主筆，被譽為「美漫英雄之父」；明天下午一點卅分則是曾繪製「假面騎士」的「日本機器人動漫教父」山田五郎。

此外，今年動漫大展邀請來自五國十位國內外漫畫高手作品同台展出，除ALAN QUAH、山田五郎外，還有美漫大師JIMBO SALGADO、「港漫江湖傳奇」袁家寶、馬來西亞人氣漫畫家李國靖，將和台灣漫畫英雄廖文彬、黃熙文、鄭硯允、夏宜嵐、AMURO阿姆羅等人相互交流。

今天下午四點還有COSPLAY活動，明天下午三點卅分於展演廳舉辦「盛夏飆高音—動漫熱樂祭」，由人氣樂團Tiny Mlnim、數碼寶貝、飛雲冰淇淋、虎曜日、酸素人間，演奏耳熟能詳的動漫音樂。

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