日本腦炎爆首例 桃園啟動防疫機制

2019-07-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕衛生福利部疾病管制署昨發布資料，桃園市出現今年首起感染日本腦炎病例，罹病的是六十四歲男子、家住觀音，十二日出現身體不適及發燒症狀，十五日因症狀未改善而住院，隔日即出現抽搐、意識模糊等症狀，醫院通報疑似日本腦炎，疾病管制署昨檢驗確認，該男子目前仍住院治療中。

觀音區6旬男 鄰近高風險環境

市府衛生局接獲通報後立刻啟動防疫機制，派員至個案活動地點附近進行病媒蚊孳生環境調查，發現住家附近即有水稻田、灌溉溝渠、鴿舍等高風險環境，且個案近期活動範圍以住家附近為主，初步研判個案應於住家附近遭受感染，對此，衛生局已針對個案住宅附近鴿舍懸掛誘蚊燈，誘捕病媒蚊，同時加強對當地居民健康訪視與衛教宣導，以避免遭受日本腦炎病毒侵襲。

憂感染 可就醫評估自費打疫苗

衛生局長王文彥表示，日本腦炎是由三斑家蚊及環紋家蚊叮咬而傳播，患者感染後大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或腦膜炎，嚴重則可能出現意識模糊、腦神經功能損傷等，最有效的預防方法為接種日本腦炎疫苗，家中若有滿十五個月以上的幼兒，不要忘了到各地衛生所或合約院所接種疫苗，成人如工作地或住家附近有豬圈、鴿舍或水稻田者，建議可前往衛生福利部桃園醫院就醫評估是否自費接種疫苗。

衛生局提醒，目前為日本腦炎流行季節，民眾近期儘量避免於黃昏、黎明時段前往水稻田、豬圈、鴿舍等高風險環境活動，若須前往則應穿著淺色長袖衣褲並使用防蚊藥劑，衛生局24小時防疫專線：0800-033-355。

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