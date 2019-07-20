準公共幼兒園 桃園簽約率近5成

2019-07-20

〔記者謝武雄／桃園報導〕市府積極推動私立幼兒園加入準公共幼兒園政策，桃園市符合條件的幼兒園共一八八間，至今有九十一間私立幼兒園加入，簽約率達四十八﹒四％，居六都之冠；市府教育局昨天在桃園區私立柏克來幼兒園舉行準公共簽約儀式，呼籲更多私幼投入準公共行列，將視規模提供廿萬至四十萬元不等補助。

共91間提供上萬名額

市長鄭文燦表示，一般私幼月費約九千至一萬元，但準公共幼兒園繳費不超過四千五百元（若為第三胎以上之子女，每月繳費上限三千五百元），與非營利幼兒園月費三千五百元、公幼二千五百元相比，差距明顯縮小，因此市府積極推動私幼準公共政策，目前九十一間準公共幼兒園可提供一萬○二七八個名額。

至2022年公共化再增39園

鄭文燦表示，桃園升格後，市府預計投入五十億元預算，建置公立幼兒園及非營利幼兒園，一○八學年度增加公共化幼兒園共十九園、一六二六個名額，整體更達二三三園、提供一萬七○三○個名額，若納入準公幼數量，總計三二四園、提供二萬七三○八個名額，整體招收比例從廿一．八％提升至卅七．八％，預定至二○二二年將再增加公共化卅九園、四千多個名額，屆時招收人數比例將一舉達到四十一．三％。

準公幼名單可上網查詢

準公共幼兒園清冊可至「全國教保資訊網」查詢，至於私幼申請加入準公共，必須在「收費範圍」、「教師及教保員薪資」、「基礎評鑑」、「建物公安檢查」、「教保生師比」及「教保品質」等六項要件符合政府要求，為鼓勵私幼參加準公共幼兒園，九十人以下獎勵廿萬元、九十一至一八○人者卅萬元、一八一人以上者四十萬元，各園可視需求彈性運用獎勵金。

鄭文燦也提到，從八月起配合中央準公共托育新制，二至四歲育兒津貼為每月二千五百元，第三胎以上之子女，每月加發一千元；另市府原本實施○到三歲，每月三千元育兒津貼，由於與中央有五百元差額，因此到二○二一年七月卅一日前，市府也針對兩歲以上、未滿三歲幼兒，只要符合請領資格，每月加發五百元育兒津貼。

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