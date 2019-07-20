恭迎義民爺爺科儀 官方主導惹議

2019-07-20

〔記者黃美珠／新埔報導〕今年義民祭典將在明（廿一）日早上「恭迎義民爺爺」儀式後展開，由於當天出席的官方代表罕見的多且層級高，觀音祭典區總正爐主黃遠賢說打破該廟兩百多年記錄！他雖開心義民祭獲重視，也憂心向來由廟方和輪值祭典區共同執行的傳統科儀變成官方主導、甚至淪為政治舞台而變調！

對此，縣府文化局表示，並未主導，縣府也只協助祭典區的科儀與拍攝紀錄片做影像保存，迎神龕的順序都由廟方安排。文化局也表示，今年官員出席會較多，是因當天同時辦義民祭宣傳記者會，廣邀中央、地方首長、民代。

對於黃遠賢的憂慮，輪值祭典區主委曾敬明說，傳統科儀仍由他們和廟方一起負責，縣長楊文科因是輪值祭典區的榮譽主任委員，參與祭儀是以榮譽主委身分，不是以縣長身分。

義民廟總幹事魏北沂說，今年的輪值祭典區全在新竹縣，縣長楊文科虔誠信仰義民爺，身為客家子弟，又是新竹縣最高行政首長，陪同參與科儀很自然，也歡迎客委會主委李永得、副主委范佐銘等，添增義民廟與祭典的光彩。

黃遠賢憂傳統失真 建議與創新切割

黃遠賢說，他家世襲擔任總正爐主有五、六代歷史。神龕和黑令旗都代表義民爺，每年義民節前一個月，從「恭迎義民爺爺」開始一直到最後「恭送義民爺爺」回廟為止，長達一個月期間的傳統祭典科儀都由廟方和輪值祭典區信眾來做，兩百多年來從沒有讓官方主導過。

他在二○一五年第二次擔任輪值祭典區主委時，這個客家傳統信仰文化被國家登錄為無形文化資產，其中很重要的原因，就是整個祭儀都保留得非常傳統，全靠民間信眾和廟方一起來做。

日前新竹縣府公布今年「恭迎義民爺爺」儀式，他看了整體流程安排覺得變成了官方主導，憂心傳統恐將失真，建議最好還是把傳統、和創新切割清楚，年輕人才知道真正的傳統為何。

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