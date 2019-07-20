未禮讓行人 苗縣加強取締

2019-07-20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣已邁入老年社會，但近四天來，西湖、頭屋鄉發生兩起老婦過馬路遭撞死的不幸引關注；苗栗縣警方表示，今年起已加強「路口未禮讓行人」取締，上半年較去年同期增長八倍多，爾後也會加強以此執法作為，除保護長者，也提醒民眾養成良好駕駛觀念與習慣。

保護長輩與行人 上半年取締157件

苗栗縣政府統計，老年人口已達十六％，據聯合國世界衛生組織定義，已是高齡社會；縣警局交通隊統計，今年一到六月苗縣發生車禍傷亡人數三千八百零六人，其中高齡者有五百五十四人，而死亡車禍案件中，高齡者占三成，加上近日老人車禍死亡接連，更引大眾關注「長輩行的安全」。

縣警局交通隊表示，為保護長輩與行人，已於今年起加強執法強度，統計今年一到六月，路口未禮讓行人的取締件數為一百五十七件，較去年同期的十七件，增加一百四十件、增長八倍多；車禍傷亡人數與去年同期比較，也減少九‧三％

清晨、黃昏外出 籲長者著鮮亮服

交通隊分析，造成高齡者發生事故原因，以未注意車前狀況、未依規定讓車、轉彎未依規定為前三名；而發生時段，大多於清晨、黃昏時段，呼籲長者此時外出，多穿著鮮豔、亮眼服裝，並於穿越馬路時提高警覺。

「路口未禮讓行人」取締認定基準為，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向三公尺以內，且車輛前懸已進入行人穿越道上，執法上易引駕駛爭議。交通隊表示，警方執法時，會在路口架設備，全程錄影，發現駕駛違規，當場攔下告發；機車違規罰一千二百至一千五百元、小型車二千至二千六百元、大型車二千八百元至三千六百元。

警方強調，長輩行動較緩慢，加強執法作為，是保護長者、行人，且「你、我都會老」，也請民眾養成良好駕駛觀念與習慣，共同維護行路安全。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法