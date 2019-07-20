彰化租屋補貼 單身青年每月2600

2019-07-20

〔記者林良哲／彰化報導〕為減輕一般民眾以及年輕人的負擔，彰化縣政府將租屋補貼、購屋、修繕貸款加以整合，預計有二九五三人受惠。其中首次實施的「單身青年及婚育家庭租金補助」項目，單身者必須二十歲到四十歲間，若是符合申請資格，每月補助二千六百元的租屋費用。

彰化縣「整合住宅補貼方案」於本月廿二日起受理申請，第一是租金補貼，每戶每月最高補貼三千元，共有一五六○個名額；第二是購屋貸款及修繕貸款補貼，購屋貸款補貼有一七四個名額，最高額度為二一○萬元，修繕貸款補貼則有四十四個名額，最高額度為八十萬元，兩項補貼還款利息以兩年期郵儲定存利率加計○．○四二％計算。

此外，今年將新開辦「單身青年及婚育家庭租金補貼」，九月起受理申請。此補貼對象有二，第一是二十歲到四十歲間無自有住宅的單身青年，只要每月平均所得在三○九七○元以下，就具有申請資格，共有六六二戶的名額，每戶每月最高補助是二六○○元；第二是新婚二年內或育有未成年子女的家庭，有三一三戶，每戶每月最高補貼三千元。

彰化縣長王惠美表示，此一補助主要讓新婚夫妻不用擔心住屋負擔太大，政府補貼租金，希望年輕人能夠認真打拚事業，認真尋找對象，在彰化建立好的家園。民眾若有疑問可向縣府工務處建築工程科洽詢，服務電話：7532194。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法