遊具分齡 新北打造41處特色遊戲場

2019-07-20

〔記者何玉華／新北報導〕新北市未來兩年要打造四十一處特色遊戲場，擬參考北歐將遊具分齡，同時還能照顧到長輩，讓物理治療從室內移動到戶外，市長侯友宜已指示社會局研議，善用佈老志工的人力，讓遊具協助延緩長輩的衰弱期。

侯友宜︰兼顧老者 遊具延緩長輩衰弱期

侯友宜到北歐四國考察，對北歐遊具、教育、長照等作法印象深刻；他說，北歐「稅課得重，所以社福照顧得很好」，台灣不一定學，但有一些政策可以調整，例如像芬蘭的高齡公園。

幼齡不必擔心會被學齡兒童衝撞

侯友宜說，新北市未來兩年要完成四十一處公園，這不僅是量的要求，也要提升質，逐步汰換罐頭遊具；而四十一處設置的地點應該深入到社區，讓民眾「用得到，才是你的」，平常下課、放假就在家旁邊玩樂體驗，而不是像建兒童樂園或大型遊戲場，一到假日塞滿人。

高齡遊具分健康、亞健康跟失能

此外，遊具可以更細膩的分齡，分成幼齡、學齡、高齡；幼齡、學齡的遊具要有冒險、挑戰的教育意義，分開後，也能讓帶幼齡兒童到公園玩耍的祖父母輩放心，不必擔心會被學齡兒童衝撞。高齡的遊具可以再區分健康、亞健康跟失能的類種，同時經物理治療師協助，讓物理治療、復健，從室內走到室外。

物理治療、復健 從室內走到室外

侯友宜說，物理治療師的人力可能不足，他已指示社會局研議利用時間銀行的佈老志工，經一定時數的培訓後，扮演類似的角色，不只自己動一動，也能帶著長輩「共同學習」。

另一方面，新北市工務局也正計畫闢建舊八里馬場的特色公園，預計十一月完工；工務局新建工程處表示，舊八里馬場靠近淡水河出海口、八里開台天后宮旁，未來將融入八里海口生態意象，包括港口、陽光、沙灘、彈塗魚等在地素材，讓民眾如置身海口生態環境，並串連八里渡船頭老街、媽祖信仰中心，讓八里新增一項遊憩場所。

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