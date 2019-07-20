花蓮聯合豐年節登場 毛利族人獻藝

2019-07-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮縣原住民族聯合豐年節昨登場，由廿二隊優質原住民樂舞團隊及獲得全國原住民舞蹈比賽特優的學校進行展演，加上現場民眾及部落族人，千人一起在美崙田徑場「披上情人袋」共舞，來自紐西蘭的毛利族代表團也登上豐年節舞台 ，展現南島民族熱情。花蓮縣政府表示，活動至廿一日，歡迎遊客造訪體驗部落新美學。

花蓮原住民族聯合豐年節，除有勇士提前報信息、阿美族祈福開場外，三天主題夜活動，每晚都有主題舞，昨晚為Olah愛，象徵愛與和平、族群融合、今晚則是Lamit根源，代表文化扎根、薪火相傳、明天為Truku Balay真正太魯閣，意涵成長蛻變、真正的人。

縣府原住民行政處長陳建村說，今年還開放十六公尺圓形舞台兩側為「搖滾區」，擺設紅板凳座位，讓大家可以近距離欣賞舞者的熱情與活力，先到先坐，聯合豐年節周邊也有美食、工藝、文創等一百三十個行動支付攤位進駐，一旁還安排烤豬秀、DIY手作並舉辦摸彩活動。

豐年節活動另提供免費交通接駁車，每廿至卅分鐘一班，共有三條路線，去程從下午四點半起，回程從晚間八點四十分起，起點分別為花蓮火車站旅服中心、伊達斯酒店及吉安火車站等三處。

花蓮警分局表示，警方也會在現場執行交通管制，確保周邊車道的交通安全及順暢。

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