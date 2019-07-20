花蓮站前停等區老舊 運將揚言「路中載客」

2019-07-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台鐵花蓮車站二期改善工程預計九月啟用，近百台計程車將自臨時停等區移回南側舊有候車亭，但因原排班位置設施老舊破損，挨批宛如「難民營」，有礙花蓮門戶觀瞻，運將眼見停等區毫無改善計畫，氣得向台鐵及花蓮縣政府怒吼，不排除要到「路中載客！」

未配合車站二期工程進行改善

花蓮站正進行二期改建工程，綠色隧道、新出口站體及自行車休息區與旅館預計九月啟用，因改建被移至北側臨時停等區的計程車業者，屆時也將重回舊有南側停等區，但停等區未配合新站改建進行改善，地磚、遮雨棚仍破舊不堪，排班動線區也亟待改善，引發運將不滿。

上週立委蕭美琴到車站會勘後，建請縣議員協助縣府向中央提報申請相關計畫改善，縣議員莊枝財、張懷文、張美慧等人，昨早再度邀集台鐵花蓮運務段長吳金添、花蓮站長林德香、縣府觀光處、建設處等單位重新研擬改善計畫。

台鐵願無條件撥用百坪用地權

吳金添說，原南側舊有計程車停等區約一百坪，地權屬台鐵，前花蓮縣長張福興任內協助搭建遮雨棚、休息室及鋪設地磚，因地上權屬縣府，現階段要拆除或改善均需縣府同意，台鐵全權配合並無條件撥用。

縣議員莊枝財說，交通部公路總局目前已有「公共運輸多元推升計畫」可支應改善車站周邊設施經費，立委蕭美琴也提出其他縣市車站申請計畫做為案例，但需由縣府儘速提案申請才可辦理，縣府已「責無旁貸」，必須趕在九月前爭取到計畫經費。

縣府擬提案申請交通部經費

張懷文說，花蓮車站是觀光門面，縣府當初在知道車站二期啟用時程時，就應提前一併與台鐵思量周邊配套措施，未來若順利爭取到改善經費，施作工程應儘可能與二期工程銜接，並符合計程車業者需求，照顧縣民、也讓遊客留下觀光好印象。

花蓮縣計程車駕駛員職業工會秘書王智宏說，舊有停等區老舊不堪，百位司機配合站體改建被迫移到北側，大家都願意共體時艱，如今車站落成，卻未將停等區改善計畫列入，實在令人氣憤無奈，運將們只想有個遮風避雨的地方，若是再被趕回「難民區」，乾脆九月直接在路中央排班載客。

花蓮縣府觀光處副處長張志翔說，將先了解「公共運輸多元推升計畫」內容，若須由縣府提案申請，一定會儘速辦理，替業者及民眾解決問題，也會同步邀集建設處研議。

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